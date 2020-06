Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a fait part de ses intentions de déclencher un référendum pour obtenir d’Ottawa une entente plus équitable en matière de paiements de péréquation, et d’explorer la possibilité de couper les liens avec la Gendarmerie royale du Canada et de quitter le Régime de pensions du Canada.

La Presse canadienne

M. Kenney y est allé de ces commentaires alors qu’il dévoilait les recommandations venant de son comité sur une entente équitable, qu’il a créé l’année dernière pour évaluer l’humeur des Albertains et déterminer de meilleures façons pour la province de s’affirmer à l’intérieur de la Confédération.

M. Kenney soutient que les Albertains sont traités injustement en matière de péréquation et qu’ils envoient beaucoup plus d’argent à Ottawa qu’ils n’en reçoivent.

Il a déclaré qu’un référendum aura lieu l’année prochaine pour lui donner le mandat de forcer les responsables du gouvernement fédéral à parler de réforme.

Le comité a également pressé M. Kenney d’instaurer un régime de pensions de l’Alberta, semblable à celui en place au Québec.

M. Kenney a indiqué que son gouvernement va étudier cette suggestion en profondeur, ainsi qu’une recommandation visant à créer une force policière dans la province.

Le comité a laissé sous-entendre que la GRC devient trop rigide sur le plan de la bureaucratie et que les petites communautés ne comptent pas assez d’officiers de première ligne.