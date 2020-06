Course à la direction du PCC : « Notre parti sera moderne et inclusif »

Malgré la pandémie, la course à la direction du Parti conservateur bat son plein à coups de rencontres sur Zoom, de déclarations sur les médias sociaux et de courriels aux membres. Le successeur d’Andrew Scheer sera connu en août. En prévision des deux débats qui auront lieu les 17 et 18 juin à Toronto, La Presse s’est entretenue avec les deux principaux candidats. Samedi, la parole était à Erin O’Toole. Ce dimanche, elle est à Peter MacKay.