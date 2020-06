Affirmant qu’il est temps de « faire disparaître » le racisme au Québec, le premier ministre François Legault a annoncé lundi la création d’un groupe d’action contre le racisme.

La Presse canadienne

Le groupe sera coprésidé par deux ministres, Lionel Carmant et Nadine Girault, qui seront appuyés par la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D’Amours, et les députés caquistes Denis Lamothe, Isabelle Lecours, Ian Lafrenière et Christopher Skeete.

M. Legault a dit avoir demandé aux deux coprésidents d’arriver rapidement, dès l’automne, avec des recommandations, pour que des « actions efficaces » puissent être posées rapidement.

Alors que le premier ministre Justin Trudeau et la mairesse de Montréal Valérie Plante ont tous les deux reconnu la présence du racisme systémique dans la société, M. Legault a refusé d’utiliser l’expression. Il a toutefois indiqué qu’il existe du racisme au Québec, qui va au-delà de la sécurité publique et qui touche la justice, le milieu scolaire, le logement et l’emploi.

« Il y a un consensus sur deux choses : la grande majorité des Québécois ne sont pas racistes, mais il y a des personnes racistes au Québec », a-t-il indiqué.

Il a affirmé avoir été touché par ce qui se passe aux États-Unis, alors que des manifestations et des émeutes font rage depuis quelques semaines dans la foulée du décès de George Floyd, un homme noir mort à la suite d’une arrestation brutale.

« On ne veut pas importer ce climat d’affrontements qu’on a vu aux États-Unis », a-t-il toutefois avancé.