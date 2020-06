(Québec) Sous le feu des critiques, le gouvernement Legault largue l’article 50 de son projet de loi sur la relance accélérée de l’économie qui lui conférait d’énormes pouvoirs discrétionnaires. Il fixe aussi une échéance à l’état d’urgence sanitaire et propose qu’elle soit renouvelée jusqu’au 1er octobre prochain.

Fanny Lévesque

La Presse

Les partis d’opposition avaient lancé mercredi un ultimatum au président du Conseil du trésor exigeant qu’il revoie de fond en comble son projet de loi 61 s’il voulait le voir adopté. Christian Dubé a soumis « à l’aube jeudi » une liste de 20 amendements. « J’ai bougé sur toutes les demandes », a affirmé M. Dubé en mêlée de presse.

Parmi les propositions du gouvernement, on abandonne l’article 50, qui suscitait de vives inquiétudes chez les organismes de surveillance, comme le comité de suivi de la commission Charbonneau et le Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal.

Le gouvernement Legault vient plutôt ajouter des modalités pour accélérer le paiement des organismes publics aux entreprises, comme le réclamaient plusieurs acteurs de l’industrie de la construction.

Autre changement, le gouvernement recule sur la possibilité qu’il se donnait de renouveler l’état d’urgence sanitaire aussi longtemps qu’il le souhaitait, ce qui avait aussi provoqué la critique. Il demande qu’on le renouvelle jusqu’au 1er octobre pour offrir une certaine prévisibilité jusqu’à l’automne.

Ensuite, l’état d’urgence sera renouvelé, au besoin, conformément à la Loi sur la santé publique. Le Barreau du Québec avait entre autres été très sévère sur ce point en commission parlementaire, indiquant que cela risquait « d’affaiblir significativement les contre-pouvoirs d’un état de droit ». La protectrice du citoyen avait, pour sa part, proposé un renouvellement pour un maximum de six mois.

Le gouvernement abandonne aussi l’idée que son PL61 soit en vigueur pour deux ans (après la sanction de la loi) et propose que « cette période intérimaire » dure plutôt une année. Selon Christian Dubé, les amendements proposés « ne dénaturent aucunement le projet de loi ».

« Je pense qu’on a fait notre bout de chemin. Je peux vous dire que ç’a été une semaine assez occupée. En même temps, c’est trop important pour ne pas le faire correctement. […] J’avais dit qu’on ferait des ajustements […] maintenant, on est en situation de crise et on a besoin de l’aide de l’opposition », a-t-il ajouté.

Sans l’accord des oppositions, le gouvernement Legault ne pourra pas faire progresser son projet de loi. En raison de son dépôt tardif, la semaine dernière, le gouvernement a besoin de l’appui unanime de l’Assemblée nationale. François Legault s’est dit ouvert à prolonger la session parlementaire – qui doit se terminer vendredi – pour arriver à s’entendre avec l’opposition.

L’imposition du bâillon, écartée un peu plus tôt par le premier ministre, est une option qui paraît par ailleurs hasardeuse en raison de la pandémie de COVID-19 puisqu’il faudrait rappeler les 125 députés en Chambre. Il reste donc bien peu d’options au gouvernement, si l’opposition n’est pas disposée à négocier.