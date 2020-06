Projet de loi 61: Dubé recule sur l’article 50 et l’état d’urgence

(Québec) Après deux jours à entendre son projet de loi 61 critiqué de toutes parts en commission parlementaire, le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a annoncé qu’il était prêt à faire des concessions sur deux aspects mercredi. L’article 50, qui conférait d’énormes pouvoirs discrétionnaires au gouvernement, sera restreint, et l’état d’urgence pourra être revu tous les six mois.

Ariane Krol

La Presse

« On va prendre une position beaucoup plus nichée, beaucoup plus précise dans l’article 50 », a indiqué d’entrée de jeu le ministre Dubé en mêlée de presse mercredi matin.

Sur la « période indéterminée de l’urgence sanitaire », il a dit se ranger à la proposition de la Protectrice du citoyen qui « suggère de limiter […] à une période de six mois », a indiqué M. Dubé en citant la position entendue en commission parlementaire mardi soir. « J’ai beaucoup d’ouverture », a-t-il indiqué.

L’article 50 visait à répondre à une recommandation de la commission Charbonneau selon laquelle il fallait «améliorer la liquidité des entreprises » parce que «le gouvernement paye mal ses fournisseurs, ne respecte pas ses délais de paiement», a justifié M. Dubé.

«C’est ça qu’on voulait faire par règlement», fait valoir le président du Conseil du trésor. «On l'a demandé probablement trop large», a-t-il reconnu.

«Le compromis, l’ajustement que je suis prêt à faire dans l’article 50, c’est d’être spécifique que ça va être pour améliorer la liquidité des entreprises», a-t-il exposé.

L’opposition officielle a pourfendu cette explication. « Le gouvernement a déposé un projet de loi pour faire une chose ? C’est ça la rigueur ?», a lancé le porte-parole du Parti libéral pour le Conseil du trésor, Gaétan Barrette, durant la période de questions. «C’est un projet de loi abusif », a martelé le député de La Pinière.

L’article 50 du projet de loi 61 prévoit que le gouvernement peut, en matière de contrats publics, déterminer par règlement des conditions qui soient différentes des lois en vigueur, et qu’il s’appliquerait «malgré la Loi sur les contrats des organismes publics».

Le gouvernement Legault, qui veut faire adopter sa Loi visant la relance de l’économie du Québec et l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID-19 d’ici la fin de la session parlementaire, a promis de le faire sans avoir recours au bâillon. Le président du Conseil du trésor a reconnu que cela prendrait plus de temps que prévu.

« On est prêt à ouvrir et à discuter au cours des prochains jours, des prochaines semaines, jusqu’à temps qu’on ait un consensus », a souligné le ministre Dubé.