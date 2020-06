La ministre du Développement international, Karina Gould, a déclaré mardi que la pandémie avait rendu dans certains pays l’accès plus difficile aux contraceptifs, aux services d’avortement et aux soins de santé génésique pour les femmes.

(Ottawa) Le Canada consacre 8,9 millions en nouvelle aide internationale pour assurer aux femmes et aux filles du monde entier un accès sécuritaire à l’avortement et aux services de santé de la reproduction pendant cette pandémie de COVID-19.

La Presse canadienne

La ministre du Développement international, Karina Gould, a déclaré mardi que la pandémie avait rendu dans certains pays l’accès plus difficile aux contraceptifs, aux services d’avortement et aux soins de santé génésique pour les femmes. Mme Gould affirme que ces services demeurent essentiels à la santé et à la sécurité des femmes et que leur accès sécuritaire devait être maintenu.

La ministre affirme que le gouvernement fédéral reconnaît les effets disproportionnés que la pandémie a sur les femmes et les filles au pays et à l’étranger, c’est pourquoi le Canada veut s’assurer qu’il reste concentré sur ses engagements envers l’égalité des sexes.

Sur les 8,9 millions annoncés mardi, 2 millions iront au Fonds d’affectation spéciale des Nations unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Selon Mme Gould, les restrictions liées à la pandémie ont provoqué une augmentation spectaculaire de la violence à l’égard des femmes.