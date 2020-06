(Québec) Le libéral Gaétan Barrette conclut que le projet de loi 61 du gouvernement Legault est inutile, dans la mesure où des projets peuvent être accélérés en appliquant mieux les règles et non en les contournant.

Caroline Plante

La Presse canadienne

Mais M. Barrette n’est pas allé, mardi, jusqu’à demander au gouvernement de retirer son controversé projet de loi, qui devra toutefois être lourdement amendé, selon lui.

Le projet de loi 61 a été déposé le 3 juin dernier par le président du Conseil du trésor Christian Dubé, qui veut le faire adopter à toute vapeur d’ici vendredi.

Il vise à renouveler l’état d’urgence sanitaire pour une période indéterminée et accélérer 202 projets d’infrastructures dans le but de relancer l’économie.

La pièce législative empêcherait les citoyens de contester une expropriation. Elle permettrait au gouvernement de conclure des ententes de gré à gré, de changer les lois par règlement et de mettre les ministres à l’abri de poursuites judiciaires.

Gaétan Barrette prétend qu’il est possible de relancer l’économie sans le projet de loi 61. Il a cité mardi des entrepreneurs venus dire en commission qu’ils avaient plutôt besoin d’être payés à temps par les donneurs d’ouvrage.

Il a aussi cité des villes qui disent vouloir que les règles, par exemple en environnement, soient mieux appliquées, de façon plus efficace. Et les syndicats ont affirmé que les projets d’infrastructures pouvaient aller plus vite si seulement ils étaient annoncés à temps, dans le respect du calendrier, selon M. Barrette.

« Les améliorations à apporter au milieu […] de la construction, bien elles sont d’ordre fonctionnel au gouvernement, et non sur le fond, et pour régler ça, on n’a pas besoin de 61, à moins que le gouvernement souhaite absolument se servir de 61 pour se donner un paquet de pouvoirs […], comme tout le monde le soupçonne », a-t-il déclaré.

Les consultations publiques sur le projet de loi 61 se poursuivent mardi. Les députés entendront entre autres l’Autorité des marchés publics, la Fondation David Suzuki et le Bureau de l’inspecteur général de la Ville de Montréal.