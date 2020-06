(Québec) Devant le mécontentement persistant de l’opposition, François Legault réitère qu’il n’est « pas question de faire un bâillon » ou « d’imposer » le projet de loi 61 sur la relance de l’économie du Québec. Au même moment, alors que s’ouvre la commission parlementaire, la FTQ et la CSN ont dénoncé l’empressement du gouvernement Legault à atteindre ses visées d’ici vendredi.

Fanny Lévesque

La Presse

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Par l’entremise du projet de loi 61 – qu’il souhaite adopter d’ici la fin de la session parlementaire vendredi –, le gouvernement Legault entend se donner des pouvoirs exceptionnels durant deux ans pour accélérer 202 projets d’infrastructures partout au Québec.

« Ce n’est pas du gaspillage de devancer ces travaux-là, ce sont des travaux qui auraient été faits de toute façon », a lancé lundi le premier ministre lors de sa conférence de presse traditionnelle. Il rappelle que « beaucoup » de projets du secteur privé ont été abandonnés ou reportés en raison de la pandémie de la COVID-19.

Avec le projet de loi 61, le gouvernement Legault souhaite accélérer la mise en chantier de projets d’infrastructures publiques, comme des hôpitaux, des maisons des aînés et des projets de transport collectif. « Par contre, on a des étapes qui sont longues entre le moment où l’on décide de faire des infrastructures et le moment où on commence les travaux », a-t-il ajouté.

Les partis d’opposition craignent une « explosion des coûts », des passe-droits environnementaux et un grave retour en arrière, avant l’époque de la commission Charbonneau. « Ce que je veux, c’est de bonifier [la pièce législative] avec les trois partis d’opposition pour le bien de l’ensemble des Québécois », a précisé M. Legault.

Le président du Conseil du trésor, Christian Dubé, a aussi bien fait valoir que le projet de loi 61 est une pièce législative qui « est perfectible ». « Ce projet de loi n’est pas une décision du président du Conseil du trésor, c’est une proposition à l’Assemblée nationale. Je l’ai dit plusieurs fois : elle est perfectible. Ce sont des pouvoirs qui sont importants, mais avec l’opposition, on va s’assurer de maintenir des contrepoids qui sont solides, pertinents et efficaces », a-t-il indiqué lundi.

Critiques sévères des syndicats

Le président de la FTQ, Daniel Boyer, n’a pas mâché ses mots pour critiquer le projet de loi sur la relance économique, lundi, en commission parlementaire. « Qui a été consulté ? Où est la concertation, le dialogue social ? Où est la mesure de contrôle public alors qu’on accélère tout, qu’on coupe court aux évaluations, aux processus et aux règles d’attribution de contrats », a-t-il soulevé.

« Est-ce qu’on va se retrouver avec du n’importe quoi, du cheap, un peu partout qui va nous péter au visage dans quelques années ? Si ce projet de loi est si important, pourquoi le faire adopter en toute hâte ? L’Assemblée nationale a déjà siégé durant l’été », a argué M. Boyer. Selon lui, le gouvernement « se donne tous les pouvoirs » pendant deux ans ce qui lui permet de « bafouer les droits fondamentaux ».

Pour sa part, la CSN a soutenu que la relance de l’économie ne doit pas se faire selon la « façon rétrograde » envisagée par le gouvernement. « D’un côté, le gouvernement désire à ce point relancer l’économie qu’il trouve approprié de suspendre toute forme de contrôle parlementaire, de minimiser les obligations de reddition de compte et de saccager les règles en matière d’environnement et d’octroi de contrats publics. De l’autre, il reprend intégralement ses engagements électoraux, sans aucune forme de consultation de la population », a déploré le président Jacques Létourneau.

Un peu plus tôt lundi, l’Association de la construction du Québec, la Coalition contre les retards de paiement et l’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec réclament que le gouvernement profite de l’adoption de la pièce législative pour instaurer un « calendrier de paiement obligatoire pour les donneurs d’ouvrage ».

La proposition vise les organismes publics, les municipalités, les commissions scolaires et les sociétés d’État, comme Hydro-Québec. Si les entrepreneurs veulent être de la relance, il leur faut des liquidités pour soumissionner sur les projets listés dans le projet de loi 61, a fait valoir l’Association de la construction.

L’opposition s’inquiète qu’on lui en passe « une petite vite »

Les partis d’opposition ont tour à tour dénoncé lundi, avant le début de la commission parlementaire, l’empressement du gouvernement Legault à vouloir adopter le projet de loi 61 d’ici vendredi, ce qui donne l’impression au député libéral Gaétan Barrette qu’on tente d’en « passer une petite vite ».

« La Coalition avenir Québec dépose des choses à la dernière minute pour les bulldozers. [Cette fois-ci], il y a trop d’enjeux dans [ce projet de loi] sur le plan démocratique pour qu’il passe comme une lettre à la poste », a dit M. Barrette, précisant qu’il faut des « changements significatifs » pour qu’il soit adopté rapidement.

Le Parti libéral promet toutefois sa pleine collaboration au gouvernement et précise qu’il n’a pas l’intention de faire de l’obstruction parlementaire dans le déroulement des travaux.

Comme les autres partis d’opposition, les libéraux auraient toutefois souhaité entendre en commission la Vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, le Barreau du Québec et Me Denis Gallant, ancien procureur en chef adjoint de la commission Charbonneau. Ces derniers ne sont pour l’instant pas inscrits à l’horaire ou ne sont pas disponibles pour s’y présenter avec un si court délai.

Vincent Marissal de Québec solidaire conteste aussi l’empressement du gouvernement et se questionne si l’on a besoin d’une telle « arme législative lourde pour relancer l’économie ».

« Depuis qu’il est en politique, [François] Legault ne supporte pas les délais dans la machine gouvernementale. C’est le lot des gens d’affaires qui se lancent en politique et qui trouvent que tout est trop long et trop compliqué. Nous sommes ici avec de l’argent public, c’est normal que l’on fasse des évaluations », a-t-il dit.

Le Parti québécois a de son côté dénoncé que le projet de loi « est beaucoup trop large, beaucoup trop vaste » et donne au gouvernement « beaucoup trop de pouvoir ». Le leader parlementaire péquiste Martin Ouellet s’est dit ouvert à siéger tout l’été s’il le faut afin d’étudier convenablement ce que propose le gouvernement Legault, qui a exclu la semaine dernière d’adopter la pièce législative sous bâillon.