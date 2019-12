L’humoriste Guy Nantel a profité de ce 24 décembre pour offrir ses vœux de Noël et revenir sur les rumeurs voulant qu’il se lancerait dans la course à la direction du Parti québécois.

Sara Champagne

La Presse

Sur sa page Facebook officielle, l’artiste a indiqué réfléchir à la question « le plus sérieusement du monde ». L’humoriste était demeuré plutôt discret à cet égard depuis que cette possibilité avait été évoquée par les médias, il y a environ un mois.

« Très chers amis, je profite de ce 24 décembre pour vous souhaiter un joyeux Noël et une superbe année à venir. Vous êtes (très) nombreux à vous informer à propos de la chefferie du PQ, sachez que les règles de la course sortiront dans quelques semaines et que d’ici là, je continue d’y réfléchir le plus sérieusement du monde. Je sais, ça prend du temps, mais il est essentiel de bien peser le pour et le contre pour moi, pour mes proches et bien évidemment pour le parti. À suivre donc et merci pour votre grand intérêt. D’ici là, célébrez le bon temps qui passe. Xxx »

En novembre dernier, Guy Nantel avait affirmé sur les ondes de l’émission Salut Bonjour, de TVA : « Si le PQ a besoin d’un chef, justement, qu’il me fasse signe et je me présenterai dans la course. »

Il souligne dans son message Facebook que les règles à propos de la chefferie du PQ seront connues dans quelques semaines.

« Je sais, ça prend du temps, mais il est essentiel de bien peser le pour et le contre pour moi, pour mes proches et bien évidemment pour le parti, ajoute-t-il. À suivre donc et merci pour votre grand intérêt. »

Pour l’instant, le député Sylvain Gaudreault est le seul à avoir annoncé sa candidature. La course à la chefferie du Parti québécois sera officiellement lancée le 1er février 2020.