Livre vert sur la réalité policière: «La confiance du public est au plus bas»

Le gouvernement Legault a déposé mercredi son très attendu livre vert sur la réalité policière. Cinq experts ont été mandatés par Québec afin de mener des consultations et proposer à l’automne 2020 des solutions pour moderniser la loi sur la police et améliorer le lien de confiance entre les organisations policières et les citoyens.