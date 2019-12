Boris Johnson et Justin Trudeau lors du sommet de l'OTAN à Londres, la semaine dernière.

(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau a présenté vendredi matin au nom du gouvernement du Canada ses félicitations à son homologue Boris Johnson pour sa victoire aux élections générales tenues la veille au Royaume-Uni.

La Presse canadienne

Le chef du gouvernement canadien a dit être impatient de poursuivre sa collaboration avec le premier ministre Johnson dans les dossiers qui importent aux deux pays, notamment la lutte contre la crise climatique et la promotion de la démocratie et de la sécurité dans le monde.

M. Trudeau a aussi signalé que son séjour à Londres la semaine dernière où avait lieu le sommet de l’OTAN lui avait rappelé la relation étroite et importante qui unit le Royaume-Uni et le Canada qui est fondée sur de solides liens interpersonnels et des siècles d’histoire commune.

Selon une compilation des résultats électoraux qui n’était pas tout à fait complète vendredi matin, le Parti conservateur dirigé par Boris Johnson formera un gouvernement majoritaire.