(Montréal) L’ambassadeur chinois au Canada menace de « contre-mesures très fermes » si le Parlement adopte une motion visant à imposer des sanctions contre des dirigeants chinois.

L’ambassadeur Cong Peiwu a réagi jeudi aux commentaires de deux sénateurs conservateurs qui prévoient déposer une motion la semaine prochaine demandant au gouvernement Trudeau d’imposer des sanctions à la Chine pour ses prétendues violations des droits de la personne.

M. Cong a déclaré aux journalistes à Montréal que si le Sénat et la Chambre des communes adoptaient une telle motion, ce serait une grave violation des affaires intérieures chinoises.

Le sénateur Leo Housakos a déclaré au magazine Maclean’s plus tôt cette semaine que le sénateur Thanh Hai Ngo et lui-même estimaient que le Canada devait faire preuve de leadership en matière de démocratie, de droits de la personne et de primauté du droit.

Les relations entre le Canada et la Chine sont particulièrement tendues depuis le 1er décembre 2018, lorsque la GRC a arrêté Meng Wanzhou, une haute dirigeante de la société chinoise Huawei, à l’aéroport de Vancouver, à la demande des États-Unis.

Quelques jours plus tard, deux Canadiens — Michael Spavor et Michael Kovrig — ont été arrêtés en Chine pour de prétendues raisons de sécurité nationale, et les deux hommes sont encore détenus dans ce pays.