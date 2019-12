Transport scolaire: la «désobéissance majeure» à la loi renverse Bonnardel

(Québec) Le ministre des Transports, François Bonnardel, juge « immensément préoccupant et inquiétant » qu’un grand nombre d’automobilistes ne s’arrêtent pas devant le signal d’arrêt d’un autobus scolaire. Il ouvre la porte à sanctionner plus sévèrement cette infraction, qui est déjà parmi les plus lourdement punies.