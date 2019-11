(Ottawa) Le premier ministre Justin Trudeau assistera à la réunion des dirigeants de l’OTAN la semaine prochaine au Royaume-Uni.

La Presse canadienne

Le bureau du premier ministre a annoncé jeudi soir qu’il rencontrera les alliés de l’OTAN à Londres à l’occasion du 70e anniversaire de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord.

Justin Trudeau entend réaffirmer au cours de la réunion l’engagement du Canada envers l’OTAN et la sécurité transatlantique, ainsi que l’importance de travailler avec les alliés à la modernisation de l’alliance.

Les dirigeants de l’OTAN prévoient mettre en lumière les réalisations de l’Alliance, en particulier dans le domaine de la défense et de la dissuasion

Ils doivent également discuter de l’importance de demeurer unis et engagés afin de réagir efficacement aux menaces émergentes et futures.

Justin Trudeau a affirmé que l’OTAN est depuis 70 ans « une pierre angulaire de la politique de défense et de sécurité du Canada ».

« J’ai hâte de rencontrer les dirigeants des États membres de l’OTAN et de réaffirmer l’engagement ferme du Canada envers l’Alliance et ses valeurs », a déclaré le premier ministre dans un communiqué jeudi.

« Que ce soit en dirigeant des efforts visant à prévenir les conflits et à y mettre fin ou en contribuant aux travaux de l’OTAN sur l’enjeu des femmes, de la paix et de la sécurité, le Canada est là pour ses alliés alors que nous bâtissons un monde plus pacifique et stable. »

La réunion est prévue pour les 3 et 4 décembre.

Membre fondateur de l’alliance, le Canada est un contributeur majeur à l’OTAN.

Le Canada est actuellement à la tête du groupement tactique renforcé sur la présence avancée de l’OTAN en Lettonie, ainsi que du 2e Groupe maritime permanent OTAN.

En Irak, le Canada dirige la mission de formation de l’OTAN jusqu’en novembre 2020.