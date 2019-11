Groupe Capitales Médias: Desjardins va réévaluer le dossier

(Québec) Critiquée par le gouvernement Legault et mise en cause pour une possible « apparence de conflit d’intérêts », Desjardins va réévaluer son refus de financer le projet de coopérative des employés du Groupe Capitales Médias (GCM). Dans un communiqué diffusé mercredi, l’institution dit prendre acte que le plan d’affaires pour relancer l’entreprise de presse a été bonifié, et que Québec s’est montré ouvert à augmenter sa mise.