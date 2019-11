(Halifax) L’ancien premier ministre de la Nouvelle-Écosse et ex-ministre fédéral Gerald Regan est mort à l’âge de 91 ans.

La Presse canadienne

M. Regan a d’abord été élu député à la Chambre des communes au début des années 1960.

Il a plus tard mené le Parti libéral de la Nouvelle-Écosse à deux victoires électorales. Il a formé un gouvernement minoritaire aux élections générales de 1970 et un gouvernement majoritaire à celles de 1974.

Après la défaite électorale des libéraux aux mains du Parti progressiste-conservateur en 1978, Gerald Regan a effectué un retour sur la scène fédérale. Il a été élu aux élections générales de 1980 et a servi dans les gouvernements des premiers ministres Pierre-Elliott Trudeau et John Turner en tant que ministre du Travail et ministre du Commerce international.

Il a été défait aux élections de 1984 lorsque le Parti progressiste-conservateur de Brian Mulroney a pris le pouvoir. Il a alors quitté la politique à la faveur du secteur privé.

Gerald Regan a plus tard fait l’objet d’allégations d’inconduite sexuelle. Il a subi un procès et a été acquitté en 1998 de huit chefs d’accusation.