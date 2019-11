Course au PLQ: Lise Thériault dans le camp Cusson

(QUÉBEC) Une deuxième députée se rallie à la candidature d’Alexandre Cusson pour la direction du Parti libéral. Lise Thériault, la doyenne du caucus, a confirmé jeudi qu’elle appuiera le maire de Drummondville s’il décide de se lancer dans la course.

Martin Croteau

La Presse

« Je souhaite vivement qu’Alexandre Cusson fasse le saut dans la campagne, a indiqué en entrevue la députée d’Anjou. Et s’il décide de se lancer, je n’ai aucune hésitation à lui offrir mon appui et mon amitié. »

Mme Thériault, qui a dirigé plusieurs ministères sous Jean Charest et Philippe Couillard, est la députée libérale avec le plus d’ancienneté à l’Assemblée nationale. C’est par ses fonctions parlementaires qu’elle a fait la connaissance de M. Cusson.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Alexandre Cusson

Elle l’a rencontré alors qu’elle était ministre du Développement économique régional. Ils ont renoué plus récemment : Mme Thériault est porte-parole libérale en matière d’affaires municipales et M. Cusson dirigeait jusqu’à tout récemment l’Union des municipalités.

« Alexandre a la panoplie de qualités et de leadership qu’un chef de parti politique doit avoir », a indiqué la députée.

Elle assure qu’elle ne s’aligne pas « contre » Dominique Anglade, seule candidate confirmée à la succession de Philippe Couillard. Elle la décrit comme une candidate à « haut potentiel ». Mais c’est son affinité avec M. Cusson qui l’a convaincu de s’intéresser à sa candidature.

Mme Thériault n’exclut pas non plus de s’impliquer dans la campagne du maire de Drummondville s’il confirme qu’il fait le saut.

Plus tôt cette semaine, Marwah Rizqy, députée de Saint-Laurent, a été la première élue libérale à rallier la candidature de M. Cusson, qui a démissionné de son poste de président de l’UMQ la semaine dernière.

Dominique Anglade a jusqu’ici recueilli l’appui de 11 députés jusqu’ici.

Les militants du Parti libéral seront réunis en conseil général à Sherbrooke en fin de semaine. Ce sera le lancement officiel de la course à la direction.