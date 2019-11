La cheffe de Québec solidaire Manon Massé a souligné dimanche l’importance pour le Québec de faire l’indépendance afin de devenir un leader environnemental et se séparer d’un Canada « pétrolier ».

Thomas Dufour

La Presse

La souveraineté et l’environnement étaient au cœur des discussions tout au long du congrès de Québec solidaire à Longueuil en fin de semaine. QS souhaite séparer le Québec du Canada lors d’un premier mandat au pouvoir.

« La constitution canadienne nous tient dans un état pétrolier, a dit la cheffe du parti Manon Massé en point de presse dimanche. Dans cette perspective-là, créer un Québec état est une façon de couper avec cette réalité-là ». Aucun nouveau projet pétrolier ne verrait le jour dans la province si QS réalise l’indépendance.

Si le Québec devient un pays sous un gouvernement solidaire, le parti s’engage à mettre sur pied une armée pour défendre le nouveau pays. La majorité des 600 militants ont voté hier en faveur du scénario d’une armée dont le mandat « [serait] axé sur la sécurité collective et la dissuasion ».

Les membres de Québec solidaire ont discuté d’écofiscalité hier matin. La formation n’a pas voulu se prononcer sur une hausse de coût éventuelle qui pourrait être refilée aux consommateurs après l’adoption de mesures fiscales plus sévères contre les pollueurs.

Mme Massé croit que le gouvernement doit faire plus d’efforts pour réduire les émissions de CO 2 de la province. « Je croirai M. Legault vraiment sincère pour lutter contre les changements climatiques lorsqu’il dira non à tous les projets d’exploitation et d’exploration gazière et pétrolière sur le territoire, a dit Mme Massé. Je n’entends pas ça depuis un an. »

Autochtones

Manon Massé s’est dite ouverte à la création d’une instance afin de mieux représenter les personnes autochtones membres de son parti. « C’est très important », a dit Mme Massé. L’idée a été proposée mais n’a pas encore été votée par les membres de QS.

La cheffe de Québec solidaire a aussi expliqué que dans un Québec souverain, son parti reconnaîtrait le droit aux Premières Nations et aux Inuits de se séparer du Québec s’ils le voulaient.

Pour cette dernière journée de ce congrès qui avait pour thème « Prendre le pouvoir, transformer le Québec », les membres de Québec solidaire ont voté afin d’élire des représentants à l’interne.

Cet après-midi, les membres se prononceront sur la façon d’arrimer leurs idées avec celles d’Option nationale. Ce parti a fusionné avec Québec solidaire à l’issue d’un vote en décembre 2017.

La députée Catherine Dorion brillait par son absence du congrès, qui s’est ouvert vendredi soir et dure trois jours. Le parti a indiqué qu’elle serait présente par vidéoconférence, mais qu’elle restait à Québec pour appuyer le candidat Olivier Bolduc dans la circonscription voisine de la sienne, Jean-Talon, où des élections partielles auront lieu le 2 décembre prochain, à la suite du départ du libéral Sébastien Proulx.

Manon Massé a indiqué que la décision avait été prise « il y a plusieurs semaines ». « On est super contents qu’elle soit à Québec, à un moment stratégique du vote par anticipation », a-t-elle souligné.

La députée a été la cible de bien des critiques de ses adversaires au cours des dernières semaines en raison de son habillement.

- Avec Janie Gosselin