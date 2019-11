Scott Moe (à gauche) avait trois choses sur sa liste de souhaits pour sa rencontre avec Justin Trudeau, mais est reparti déçu et insatisfait.

(Ottawa) Le premier ministre de la Saskatchewan, Scott Moe, est prêt à réclamer plus d’« autonomie » pour sa province après sa rencontre avec le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.

La Presse canadienne

M. Moe avait trois choses sur sa liste de souhaits pour sa rencontre avec son homologue fédéral, mais est reparti déçu et insatisfait.

Il veut ouvrir les marchés pétroliers étrangers en complétant des projets de pipelines. Il souhaite que soit révisée la formule de péréquation et que l’on suspende pendant un an la taxe fédérale sur le carbone en Saskatchewan, afin de pouvoir réévaluer les stratégies de la province en matière de changement climatique.

M. Moe a formulé ces exigences dans une déclaration au lendemain des élections du 21 octobre, qui ont ramené les libéraux au pouvoir avec un mandat minoritaire et aucun siège en Alberta et en Saskatchewan.

Mardi, il espérait entendre un changement de ton de la part de M. Trudeau. « Je peux vous dire ceci : je n’ai pas entendu qu’il y avait quoi que ce soit de différent. J’ai entendu les mêmes choses », s’est-il désolé.

Le premier ministre de la Saskatchewan compte dévoiler un plan pour « élargir son autonomie provinciale » dans les prochains jours.

« On va regarder chaque opportunité pour s’assurer que la Saskatchewan est bien représentée, non seulement dans la nation canadienne, mais aussi à travers le monde. Et où il y aura des opportunités pour nous de développer notre autonomie provinciale, nous allons nous y pencher très sérieusement », a-t-il détaillé.

Le premier ministre du Manitoba, Brian Pallister, a eu sa propre réunion avec M. Trudeau vendredi à Ottawa et a suggéré qu’il pourrait aider à négocier une trêve avec des premiers ministres conservateurs qui s’opposent à la taxe sur le carbone, tels que M. Moe et son homologue de l’Alberta, Jason Kenney.

Certains ont évoqué l’idée d’une séparation de l’Ouest depuis les élections fédérales, mais M. Moe a dit qu’il croyait que la Saskatchewan devait faire partie d’un Canada fort et uni.