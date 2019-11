Le premier ministre François Legault et le ministre de l'Immigration Simon Jolin-Barrette.

(Québec) Le gouvernement Legault termine une semaine cauchemardesque en battant en retraite complètement : il retire son règlement controversé modifiant l’accès au Programme de l’expérience québécoise (PEQ).

Caroline Plante et Patrice Bergeron

La Presse canadienne

Les nouvelles règles du PEQ réduisaient considérablement le nombre d’étudiants et d’employés qui pouvaient être acceptés au Québec, alors que la pénurie de main-d’œuvre frappe toutes les régions.

Il s’agit d’un autre revers pour le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, qui avait dû mercredi accorder une clause de droits acquis aux étudiants et travailleurs déjà établis ici, dont le cri du cœur avait ému l’opinion publique.

Vendredi soir, il a annoncé qu’il retirait le règlement, le temps de mener des consultations. « Au cours des derniers jours, différents acteurs des milieux économiques et de l’éducation ont soulevé des interrogations », a-t-il écrit sur Facebook.

« Afin de rassurer l’ensemble de ces acteurs, […] les listes des domaines de formation en demande et des emplois en déficit seront révisées en collaboration avec (eux). »

Le PEQ est un programme qui a été conçu à l’origine pour permettre à tous les étudiants étrangers titulaires d’un diplôme admissible, ou aux personnes avec une expérience de travail au Québec, de recevoir rapidement un certificat de sélection du Québec, et ainsi de pouvoir s’installer ici.

Jeudi, les partis d’opposition ont recensé un nombre impressionnant d’organismes économiques, d’établissements d’enseignements, de cégeps et d’universités qui étaient contre le resserrement des règles en immigration.

Autant le premier ministre François Legault que le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ainsi que le ministre de l’Emploi, Jean Boulet, ont été questionnés à ce sujet jeudi, mais aucun ne s’est risqué à nommer un seul allié économique en faveur de cette réforme.

Toutefois, en mêlée de presse jeudi, M. Legault a affirmé qu’il puisait la légitimité de sa réforme ailleurs, soit les commentaires rédigés sur sa page Facebook. « Si vous regardez ma page Facebook, je peux dire que 90 % des gens appuient ce que fait le gouvernement », avait-il lancé en anglais.

L’annonce du recul complet du gouvernement Legault vendredi soir a suscité de nombreuses réactions, à commencer par celle du chef intérimaire du Parti québécois, Pascal Bérubé.

« Ce recul du PM, de (Simon Jolin-Barrette) et de la CAQ est une grande victoire pour des milliers de personnes qui choisissent de contribuer au développement économique et social du Québec. C’est aussi une victoire pour nos cégeps et universités, surtout en région », a-t-il écrit sur Twitter.

Gabriel Nadeau-Dubois, de Québec solidaire, a également réagi sur les réseaux sociaux. « Victoire pour les étudiants qui se sont mobilisés ! Le règlement-catastrophe de (Simon Jolin-Barrette) est maintenant chose du passé. La preuve que rien, même un gouvernement arrogant et insensible, n’est plus fort que la colère populaire. Restons vigilants ! »