Elizabeth May quitte la direction du Parti vert

(Ottawa) Elizabeth May passe de la parole aux actes et tire sa révérence en tant que leader du Parti vert du Canada.

Mélanie Marquis

La Presse

« À compter d’aujourd’hui, je ne suis plus la cheffe du Parti vert du Canada », a-t-elle annoncé lundi à l’issue de la rencontre de son caucus parlementaire à Ottawa.

« J’attendais de trouver un moment où nous avions remporté du succès avant de quitter », a-t-elle ajouté au micro sous le regard de son mari, John Kidder.

Sous la houlette de Mme May, le Parti vert a fait élire un nombre record de trois députés et obtenu un score de 6,5 % il y a deux semaines, du jamais-vu.

Celle qui tient les rênes de la formation depuis environ 13 ans demeurera députée et occupera le poste de leader parlementaire à la Chambre des communes.

Les membres de la formation éliront la personne qui lui succédera en octobre prochain.

L’intérim à la direction sera assuré par Jo-Ann Roberts, une ancienne journaliste qui avait tenté de se faire élire à Halifax au scrutin du 21 octobre.

PHOTO ADRIAN WYLD, LA PRESSE CANADIENNE Elizabeth May et Jo-Ann Roberts (à droite)

Le Parti vert a exprimé sur Twitter « amour » et « gratitude » envers Elizabeth May, qui en a inspiré « des millions » et transformé le mouvement en une redoutable force politique.

La leader avait exprimé à quelques reprises son intention de passer le flambeau. Elle l’avait notamment fait la semaine dernière en entrevue avec La Presse.

« Ça fait 13 ans que je suis à la tête du parti. Nous avons besoin d’un plan de succession », disait-elle alors.

Le chef adjoint du Parti vert et candidat malheureux dans Outremont, Daniel Green, a catégoriquement écarté l’idée de se présenter comme candidat à sa succession.

« Pas. Du. Tout. », a-t-il tranché lorsque La Presse lui a posé la question.