(Québec) Une photo controversée de la députée Catherine Dorion, de Québec solidaire (QS), ébranle l’autorité du président de l’Assemblée nationale, François Paradis.

Patrice Bergeron

La Presse canadienne

On y aperçoit Mme Dorion, tout sourire, en tailleur et talons hauts, assise sur le pupitre central du Salon rouge, entre les drapeaux du Canada et du Québec, avec l’inscription « Joyeuse Halloween ».

Le cliché peut avoir l’air d’une plaisanterie anodine, mais c’est sans précédent dans cette enceinte qui sert notamment pour les cérémonies officielles et les grandes consultations.

Des élus ont protesté, deux vice-présidents, mal à l’aise, ont refusé de commenter, tandis que l’opposition officielle, dont l’avis compte pour la légitimité de la présidence, critique le jugement de M. Paradis.

La députée de Taschereau, qui n’en est pas à ses premières frasques, s’affiche ainsi dans une tenue classique qu’elle refuse habituellement de porter, comme un clin d’œil humoristique, un costume pour le jour de l’Halloween.

En effet, Mme Dorion s’est plutôt fait remarquer en Chambre pour ses t-shirts, ses bottes Doc Martens, à tel point qu’un comité a été formé au Parlement pour réfléchir à des règles de décorum vestimentaire.

Dans une entrevue avec La Presse canadienne, un porte-parole de l’opposition officielle libérale (PLQ) a affirmé que « le leadership de la présidence est remis en question ».

Il y a « des échanges entre les partis » à ce sujet, a poursuivi cette source très proche du dossier, qui refuse d’être identifiée.

« Mme Dorion en a ajouté une couche, c’est une provocatrice », a-t-elle conclu.

Au Bureau de l’Assemblée nationale (BAN), qui est en quelque sorte le conseil d’administration du Parlement, la photo a fait grincer des dents certains membres.

Le député de Nicolet-Bécancour, Donald Martel, qui représente la Coalition avenir Québec (CAQ) au BAN, a rappelé qu’on n’a « certainement pas » le droit de tout faire au Salon rouge.

« J’ai un énorme respect pour l’institution que je sers, mais je ne veux pas commenter le comportement des autres, a-t-il dit dans un entretien téléphonique avec La Presse canadienne. On a déjà discuté de ce décorum auparavant dans d’autres législatures, ce serait bon qu’on en reparle. »

La Presse canadienne a également contacté deux vice-présidents de l’Assemblée nationale, soit la députée libérale de Hull, Maryse Gaudreault, et le député caquiste de Chutes-de-la-Chaudière, Marc Picard. Les deux ont refusé de commenter et ont recommandé d’appeler la direction des communications de l’Assemblée.

L’Assemblée a refusé de commenter, mais dans un courriel laconique, la porte-parole Julie Champagne a précisé que la photo n’avait pas été autorisée.

Appelée à préciser les règles d’autorisation de prise d’images, elle a refusé de répondre, tout comme elle a refusé de s’exprimer sur les critiques de l’opposition officielle. Une demande d’entrevue a été acheminée à la présidence, mais elle a été déclinée.