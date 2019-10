Le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, et le premier ministre François Legault.

(Québec) Le gouvernement Legault imposera dès le 1er janvier un test des valeurs aux travailleurs qualifiés qui souhaitent immigrer au Québec. Mais il y aura une autre option : « un cours de 24 heures », a dit le premier ministre François Legault mercredi.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Martin Croteau

La Presse

En mêlée de presse, M. Legault a affirmé que « la personne qui veut appliquer au Québec a deux chances » pour réussir un test des valeurs québécoises. « Sinon, elle doit suivre [un] cours et elle doit avoir une preuve qu’elle a suivi le cours ».

« Ce qu’on souhaite, c’est que si les gens ne réussissent pas le test, qu’ils les apprennent les valeurs. Et on pense qu’après 24 heures de cours, ils vont connaître les valeurs qui sont dans la Charte québécoise [des droits de la personne] », a affirmé le premier ministre.

Les détails de ce nouveau test des valeurs, publiés mercredi dans la Gazette officielle, indiquent que les ressortissants étrangers et les membres de leur famille qui souhaitent s’établir au Québec (à l’exception d’un enfant à charge de moins de 18 ans ou d’une personne ayant une condition médicale) devront obtenir une « attestation d’apprentissage des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne ». Pour l’obtenir, ils devront passer un test en ligne, en obtenant un score d’au moins 75 %, ou participer « au Québec à l’entièreté » d’un cours sur les valeurs québécoises.

Une compétence partagée

L’immigration au Québec est depuis des décennies une compétence partagée entre le gouvernement fédéral et provincial en vertu d’un accord entre Ottawa et Québec. Selon cet accord, le gouvernement du Québec est responsable de la sélection des immigrants économiques qui s’établissent sur son territoire.

Pour immigrer au Québec en vertu du programme régulier des travailleurs qualifiés, un ressortissant étranger doit soumettre son intérêt au ministère de l’Immigration du Québec, qui évalue les candidatures selon une liste de critères socio-économiques. Un travailleur qualifié dont le profil correspond aux besoins du Québec est ensuite invité à présenter une demande formelle pour obtenir un certificat de sélection du Québec (CSQ), un document essentiel pour obtenir d’Ottawa le statut de résident permanent afin d’immigrer au Québec.

Dès janvier, Québec exigera désormais qu’un travailleur qualifié qui souhaite immigrer au Québec obtienne une attestation de connaissance des valeurs québécoises en réussissant un test des valeurs dans les 60 jours suivant sa demande de CSQ, ou en suivant un cours sur les valeurs québécoises au Québec.

« Si on regarde les 10-12 valeurs du Québec, si on a 24 heures de cours, je prends pour acquis qu’on va connaître les valeurs », a dit M. Legault mercredi.

« C’est important pour quelqu’un qui veut venir vivre au Québec qu’il sache, par exemple, qu’au Québec les femmes sont égales aux hommes. Donc toutes les valeurs qui sont dans la Charte des droits et libertés du Québec, les gens qui viennent ici devraient connaître ces valeurs. C’est normal, quand on s’installe dans une nouvelle société, qu’on connaisse les valeurs de cette société », a poursuivi le premier ministre.

Qu’arrive-t-il en cas d’échec ?

La Gazette officielle indique qu’un ressortissant étranger qui ne réussirait pas son test des valeurs une fois qu’il a été invité par Québec à présenter sa demande pour obtenir un CSQ pourrait reprendre l’évaluation une première fois. Dans le cas d’un deuxième échec, il pourrait refaire l’examen une deuxième fois ou choisir de suivre un cours, au Québec, un cours administré par le ministère de l’Immigration.

Or, si le ressortissant étranger choisit toutefois de tenter sa chance en passant le test une troisième fois, sans suivre le cours, celui-ci renoncerait à son droit à suivre le cours, explique-t-on.

L’imposition d’un test des valeurs aux immigrants est une promesse de longue date du gouvernement Legault. En campagne électorale, François Legault promettait toutefois d’imposer ce test aux immigrants une fois ceux-ci arrivés sur le territoire québécois. Ceux qui auraient échoué l’examen auraient été expulsés du territoire canadien. Or, Québec ne dispose pas de ce pouvoir et Ottawa a fermé la porte à un tel scénario.

La Gazette officielle ne présente pas mercredi des exemples de questions qui seront demandées aux ressortissants étrangers. Par le passé, le ministre de l’Immigration, Simon Jolin-Barrette, a affirmé que celles-ci seraient fondées sur les valeurs exprimées par la Charte québécoise des droits et libertés de la personne.

Réactions de l’opposition

La volonté du gouvernement, depuis le début, ça a été de restreindre l’arrivée d’immigrants, […] et dieu sait qu’on est encore dans une pénurie de main-d’œuvre qui est assez marquée au Québec Pierre Arcand, chef par intérim du Parti libéral du Québec