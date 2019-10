(Québec) Les parlementaires tentent de terminer l’étude du projet de loi qui réforme l’industrie du taxi et qui légalise Uber, jeudi. Tout indique que le gouvernement Legault imposera le bâillon pour forcer son adoption si ce processus n’est pas terminé avant le début de l’après-midi.

Martin Croteau

La Presse

Le premier ministre François Legault a fait valoir que le projet pilote qui permet à Uber d’opérer au Québec vient à échéance lundi et qu’il faut donc adopter la loi avant pour éviter un vide juridique. Selon lui, la pièce législative du ministre François Bonnardel est la meilleure manière d’encadrer les activités de cette multinationale, tout en compensant les détenteurs de permis de taxi.

« Le gouvernement a fait un effort considérable en mettant sur la table 800 millions de dollars, a-t-il souligné. Le coût total des permis de taxi va être remboursé. Je ne pense pas qu’on puisse demander plus aux contribuables québécois. »

Sa réforme vise à mettre fin à un système qui force des entrepreneurs à acquérir un permis de taxi, parfois à un prix de 200 000 $ pour pouvoir oeuvrer dans le transport de personnes. C’est plus cher que des études en médecine, a illustré M. Legault

« Il faut comprendre que la société évolue et que l’économie de partage dans le domaine du transport est là pour rester, pour s’amplifier, se développer dans les prochaines années », a-t-il ajouté.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, s’est dit confiant de faire adopter le projet de loi 17 jeudi, auquel 115 heures ont été consacrées en commission parlementaire. Il a reproché à Québec solidaire d’être responsable du « blocage » qui a retardé le processus.

« Si ce n’est pas du spectacle, je me pose la question, sinon c’est de la mauvaise foi, a-t-il dénoncé. Qu’on ne me dise pas que je veux aller trop vite, c’est complètement faux. Hier, on a vu des tactiques de Québec solidaire pour retarder les travaux. »

QS souhaite que l’analyse du projet pilote Uber soit rendue publique avant que les parlementaires adoptent le projet de loi.

« Imaginez la situation où on adoptait à la va-vite le projet de loi aujourd’hui et que dans une semaine, un journaliste mettait la main sur le projet pilote et qu’on apprenait qu’en trois ans, l’impact d’Uber a été catastrophique sur la sécurité des usagers », a dit le co-porte-parole du parti, Gabriel Nadeau-Dubois.

Le Parti québécois a pour sa part appelé le gouvernement Legault à trouver un terrain d’entente avec l’opposition pour adopter le projet de loi 17 sans recourir au bâillon.

« La balle est dans le camp du gouvernement, a dit le leader parlementaire du PQ, Martin Ouellet. Il nous reste du temps pour étudier ça en commission parlementaire. Si le gouvernement veut éviter le bâillon, il y a une chose à faire c’est de discuter avec l’ensemble des partis et on l’invite à le faire. »

Ces délibérations surviennent alors que des chauffeurs de taxi manifestent dans plusieurs villes du Québec.

- Avec la collaboration d’Hugo Pilon-Larose