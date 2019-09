Le président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Philippe-André Tessier.

Insultes racistes balancées en pleine rue, agressions physiques, menaces et vandalisme contre des lieux de culte… Le gouvernement québécois doit reconnaître explicitement le phénomène et la gravité des actes haineux dans la province, estime la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Judith Lachapelle

La Presse

Dans un nouveau rapport rendu public ce matin, la Commission recommande au gouvernement de « lancer une campagne de sensibilisation pour lutter contre les actes haineux, dont ceux qui sont fondés sur la xénophobie et l’islamophobie ».

Il doit également mieux former les policiers pour améliorer le traitement des plaintes de crimes à caractère haineux. « De nombreux actes haineux commis au Québec demeurent invisibles malgré leur gravité », a déclaré en conférence de presse le président de la Commission, Philippe-André Tessier.

Le racisme existe au Québec, a répété la vice-présidente Mylande Pierre. « C’est un mal social qu’il faut éradiquer. » La montée de l’extrême droite dans le monde et la « banalisation » de son discours a inévitablement des échos au Québec, dit l’organisme. La Commission réitère donc sa demande de doter le Québec d’une « politique » pour s’attaquer au phénomène.

La Commission a mené pendant deux ans près de 140 entrevues avec des personnes se disant victimes d’actes haineux, et également avec des organisations et services de police à travers le Québec.

La grande majorité des personnes victimes d’actes haineux interviewées (78 %) n’ont pas rapporté ces incidents à des autorités compétentes, pour diverses raisons. Plus du tiers dit avoir changé ses habitudes après avoir subi un acte haineux, par exemple, en cessant de fréquenter certains lieux seuls. En 2017, selon Statistique Canada, la déclaration de crimes haineux a bondi de 47 % par rapport à l’année précédente, tout en représentant une faible proportion de tous les crimes déclarés par la police (0,1 %). Cette hausse, a noté Statistique Canada, est notamment attribuable à une amélioration de la détection et de la déclaration de ces crimes par la police.