La Parti libéral du Canada (PLC) a choisi comme nouvelle candidate Patricia Lattanzio dans la circonscription de Saint-Léonard-Saint-Michel, en remplacement de l’ex-imam Hassan Guillet, qui a été exclu du parti le 30 août dernier pour avoir tenu des propos jugés antisémites sur Facebook.

Raphael Pirro

La Presse

Lors de la course à l’investiture du mois de mai, Mme Lattanzio était arrivée en deuxième position, alors que M. Guillet avait causé la surprise en se faisant élire par les membres du parti avec une majorité de voix. Aujourd’hui, sur le site du PLC, c’est Mme Lattanzio, conseillère de ville à Saint-Léonard, qui apparaît comme candidate dans Saint-Léonard-Saint-Michel. Cependant, aucune annonce publique émanant du parti n’a été faite concernant cette décision.

Hassan Guillet, qui pour l’instant compte se présenter comme candidat indépendant, a réagi à la nouvelle en accusant le PLC d’avoir retardé son éviction afin de ne pas avoir à tenir une deuxième course à l’investiture.

LA PRESSE Hassan Guillet

Lors de sa sortie publique la semaine dernière, l’ancien candidat vedette a annoncé que le parti avait pris connaissance depuis un certain temps de la teneur de ses anciens propos, sans toutefois prendre de mesure disciplinaire et en préparant plutôt un «plan d’action» pour répondre aux accusations d’antisémitisme, plan qui sera finalement avorté.

«Certaines personnes à l’intérieur du parti voulaient ma tête pour pouvoir imposer Mme Lattanzio, la candidate qu’ils voulaient dès le départ», a avancé M. Guillet, joint par téléphone plus tôt en après-midi.

L’ancien député Nicola di Iorio a corroboré le fait que le parti était au courant de la situation «depuis longtemps», et a envoyé un commentaire acerbe à son endroit. «Mon parti s’imagine que les électeurs vont tout pardonner. Ce n’est pas ce que les citoyens disent», a fait savoir aujourd’hui celui qui avait vivement critiqué le Parti libéral plus tôt cette année pour avoir permis l’élection d’un candidat non-Italien dans Saint-Léonard-Saint-Michel.