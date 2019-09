PHOTO PAUL CHIASSON, THE CANADIAN PRESS

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, reproche au Parti vert de propager des faussetés en ayant affirmé que 14 candidats néo-démocrates du Nouveau-Brunswick seraient prêts à faire le saut chez les verts.

Lia Lévesque

La Presse canadienne

Toute cette histoire est «un fiasco», un «acte désespéré» de la part du Parti vert, a lancé jeudi le chef du NPD alors qu’il rencontrait la presse au centre-ville de Montréal pour présenter son candidat dans Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, le cinéaste engagé Hugo Latulippe.

Bien que M. Singh ait assuré qu’il était faux de parler de 14 candidats du NPD provincial, il n’a pas voulu dire quel était le nombre exact. C’est au Parti vert de s’expliquer, s’est exclamé M. Singh.

L’information provient à l’origine d’un membre de l’exécutif fédéral du NPD dans les provinces de l’Atlantique, Jonathan Richardson. Plus tôt cette semaine, il avait annoncé qu’il quittait le parti pour se rallier au Parti vert. Et c’est à cette occasion qu’il avait affirmé que les autres candidats défaits à l’élection provinciale du Nouveau-Brunswick partaient avec lui.

Alors que le déclenchement officiel de la campagne électorale ne tardera plus, M. Singh a précisé qu’il compte avoir 302 candidats du NPD au pays d’ici quatre ou cinq jours.

Publicité sans turban

Par ailleurs, M. Singh s’est défendu d’avoir voulu acheter des votes au Québec en faisant une publicité dans laquelle il s’abstient de porter son turban. Sur les réseaux sociaux, certains lui ont reproché de se faire racoleur pour tenter d’acheter des votes au Québec.

«Il y a des stigmates, des préjugés qui existent. Pour moi, ce n’est pas grand-chose de montrer mes cheveux. C’est bon, je pense. Quand j’étais jeune, il y avait cette perception négative, parce que le monde ne sait pas ce qu’il y a dans le turban. Je veux montrer: ce n’est pas grand-chose, mais c’est beaucoup de cheveux. Plutôt, je veux montrer mon ouverture au Québec, parce qu’au Québec, j’ai toujours reçu un accueil chaleureux. Et je veux montrer que moi, je suis aussi ouvert et je suis un allié pour le Québec», a-t-il expliqué.

Hugo Latulippe souverainiste ou pas

M. Singh, accompagné de son lieutenant québécois Alexandre Boulerice et d’autres candidats du NPD au Québec, s’est dit fier d’avoir recruté le cinéaste Hugo Latulippe, aussi militant écologiste.

M. Latulippe, réputé pour être un indépendantiste, n’a pas répondu par oui ou par non, quand on lui a demandé s’il l’était toujours, puisqu’il est candidat dans un parti fédéraliste. «On peut être souverainiste dans l’absolu et vouloir travailler à l’avancement du Québec pendant qu’il est toujours dans le Canada», a-t-il répondu, avant d’ajouter: «j’ai décidé de tendre la main aux progressistes du Canada pour faire progresser le Québec».

Et dans un message qu’il a adressé aux Québécois, il a lancé: «il faut arrêter de voter stratégique ou pour empêcher des affaires d’arriver».