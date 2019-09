Martin Ouellet (à gauche) et Pascal Bérubé

(Salaberry-de-Valleyfield) Le Parti québécois ne renie pas ses positions sur la laïcité, a indiqué le chef Pascal Bérubé, jeudi, après que son leader parlementaire eut affirmé que ce débat a « déchiré » les Québécois et qu’il fallait « passer à autre chose ».

Martin Croteau

La Presse

Martin Ouellet, député de René-Lévesque, a laissé entrevoir un changement de cap important lors d’une réunion du caucus à Salaberry-de-Valleyfield. Selon lui, le parti doit mener d’autres combats.

« Pour nous, ce débat a eu lieu, a-t-il dit. On est capables d’avancer sur autre chose qu’exclusivement ce qui nous a déchiré pendant les 10 dernières années. »

La veille, la direction du parti a publié une « déclaration de principes » qui vise à replacer l’indépendance au cœur de son action politique. On y édicte quatre principes fondateurs : liberté, justice et équité, nationalisme ainsi que protection de l’environnement.

Le parti a également promis un ton moins négatif, moins « revanchard » que par le passé.

Selon M. Ouellet, c’est précisément dans cet esprit que le PQ doit tourner le dos à l’explosif débat sur les signes religieux.

« Lorsqu’on parlait de l’importance de l’identité et de la culture, et des valeurs qu’on a mis [de l’avant], vous avez rapidement compris que la laïcité n’en faisait pas partie », a-t-il dit.

« Pour nous, il est temps de passer à autre chose », a-t-il ajouté.

Position inchangée

Le chef par intérim du PQ, Pascal Bérubé, a assuré que le parti reste favorable à la loi 21, adoptée sous bâillon en juin, et qui vise à interdire le port des signes religieux aux fonctionnaires en position d’autorité comme les juges et les policiers, ainsi qu’aux enseignants. Le parti demeure aussi favorable à ce que la loi soit élargie pour cibler les éducatrices en garderie et les écoles privées, a-t-il précisé.

« Notre position n’a pas changé là-dessus, a dit M. Bérubé. Elle était bonne à la mi-juin, elle est encore bonne aujourd’hui. »

En revanche, le PQ ne militera pas activement pour une nouvelle loi sur la laïcité d’ici aux prochaines élections.

« Pour ce mandat, la pièce législative importante, elle a été adoptée, on en est solidaires, a dit M. Bérubé. Elle va vivre. On ne va pas proposer d’autres initiatives pendant le mandat. »

Plusieurs groupes ont annoncé leur intention de contester la mesure devant les tribunaux. M. Bérubé assure qu’il sera prêt à monter au front pour défendre la loi ainsi que le droit des élus québécois de légiférer sur la question.

Le français d’abord

Le PQ placera le français à la tête de ses priorités lors de la rentrée parlementaire dans deux semaines. Le parti a proposé sept mesures dont la réouverture de la loi 101 afin d’y assujettir les entreprises de moins de 50 employés et les entreprises à charte fédérale comme les banques. Il souhaite aussi renforcer les efforts de francisation des immigrants.

François Legault a annoncé mercredi que son leader parlementaire, Simon Jolin-Barrette, sera désormais responsable de la langue française. Le premier ministre a dit vouloir faire de cet enjeu une priorité dans les prochains mois. C’est donc dire que le PQ et la CAQ enfourcheront le même cheval de bataille.