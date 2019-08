Les libéraux ont ressorti des boules à mites un discours dans lequel Andrew Scheer dit toute son opposition au mariage entre personnes du même sexe, histoire d’attaquer le chef conservateur sur son bilan en matière de défense des minorités.

Mélanie Marquis

La Presse

« Il n’y a rien de plus important pour la société que le fait de mettre des enfants au monde puisque la survie même de la société en dépend », plaide à la Chambre des communes celui qui était alors député conservateur d’arrière-ban de la Saskatchewan.

« Les unions homosexuelles ont par nature un caractère diamétralement opposé. Il n’y a pas de complémentarité entre les sexes », enchaîne-t-il dans cette intervention filmée sur le projet de loi C-38, dont l’adoption est finalement venue légaliser ces unions au Canada.

« Deux personnes du même sexe […] peuvent s’engager à être monogames. Ils peuvent promettre de vivre toute leur vie une relation d’amour. En ce sens, ils ont de nombreuses caractéristiques secondaires du mariage, mais n’ont pas sa caractéristique intrinsèque, car ils ne peuvent s’engager à procréer naturellement », poursuit Andrew Scheer.

« Ils ne peuvent, par conséquent, être mariés », argue celui qui est maintenant leader des troupes conservatrices dans cette prise de parole remontant à 2005, laquelle a été partagée sur les réseaux sociaux par des députés et ministres du Parti libéral.

« S’il aspire à diriger le Canada, le chef du Parti conservateur doit cesser de boycotter les événements de la Fierté et dire s’il s’oppose toujours au mariage entre personnes de même sexe », a écrit le ministre Ralph Goodale sur Twitter, jeudi, mettant Andrew Scheer de participer au défilé de la Fierté qui se tiendra dimanche prochain à Ottawa.

Le clan d’Andrew Scheer a rapidement répliqué avec quelques précisions sur le contexte ayant mené au vote sur le mariage gai.

« Quand ce vote a été tenu il y a plus de dix ans, M. Scheer a voté comme plusieurs libéraux, notamment certains députés qui siègent actuellement au caucus libéral et qui se présentent aux prochaines élections. M. Scheer soutient le mariage entre personnes de même sexe tel que défini par la loi et il est clair qu’il va continuer à le faire comme premier ministre. C’est une autre tentative désespérée de Justin Trudeau de détourner l’attention de son bilan d’échecs et d’incompétence juste avant les élections », a rétorqué Virginie Bonneau, attachée de presse d’Andrew Scheer.

Les conservateurs ont revu en 2016 en congrès la position traditionnelle du parti sur cet enjeu. Après un vibrant plaidoyer de la chef intérimaire de la formation, Rona Ambrose, les militants ont retiré du programme la définition du mariage selon laquelle il s’agissait de l’union entre un homme et une femme.