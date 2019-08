(Québec) François Legault se dit « ouvert » à ce qu’il y ait une « période d’ajustement » pour assurer la survie de journaux régionaux le temps que Québec dépose un programme d’aide universel aux médias d’information.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

En matinée, le 98,5 FM a rapporté que Groupe Capitales Médias – notamment propriétaire du journal Le Soleil – traverse une crise financière qui menacerait ses opérations à court terme. L’entreprise rencontre ses employés aujourd’hui et devrait publier un communiqué au cours de la journée.

À son arrivée au conseil des ministres, mercredi, le premier ministre a nuancé les propos de sa ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, qui affirmait plus tôt qu’il n’était « pas question de garrocher de l’argent de façon catastrophique en urgence pour sauver un média ».

« On veut qu’il y ait de l’équité. Que ce qu’on offre à Capitales Médias, qu’on soit capable aussi de l’offrir à d’autres médias comparables. […] On est ouvert à s’assurer qu’il y ait une période d’ajustement avant de déposer notre programme. S’il y a encore quelques mois devant nous avant qu’on dépose le programme, [on doit réfléchir à] ce qu’on peut faire pendant cette période pour s’assurer qu’on garde les journalistes et les annonceurs [chez Groupe Capitales Médias] », a dit M. Legault.

Chose certaine, a-t-il ajouté, « on sait que le gouvernement, pour protéger la démocratie, pour protéger la diversité de l’information en région, va devoir contribuer financièrement. »

« Je m’attends à ce que le gouvernement ait besoin de faire un chèque », a dit le premier ministre.

« L’aide aux médias, c’est très important. La pluralité de l’information. Chaque dossier est séparé. Il y a un dossier qui est étudié présentement. […] [Groupe Capitales Médias] est plus pressant que les autres », a également affirmé le ministre de l’Économie, Eric Girard.

Une commission parlementaire

Dans la semaine du 26 août, les parlementaires entendront les différents groupes de presse du Québec et divers acteurs du secteur de l’information en commission parlementaire. L’objectif de l’exercice est d’assurer la survie des médias d’information dont les revenus publicitaires s’étiolent au profit des géants américains du web (Facebook, Google, etc.).

« Nous voulons une solution globale, pérenne et intelligente pour préserver le droit à l’information », a dit mercredi la ministre de la Culture, Nathalie Roy.

« C’est affolant [la crise à Groupe Capitales Médias]. On ne peut pas au Québec ne pas avoir de diversité de la presse. Il y a un danger de concentration [des propriétés de presse]. Il faut que le gouvernement réagisse », a pour sa part affirmé l’ex-journaliste et députée libérale Christine St-Pierre.

« Ça prend des mesures d’urgence. Ça prend un plan d’urgence. Ça prend une politique qu’on reconnaisse [qu’il est fondamental] qu’on ait une diversité de l’information », a-t-elle ajouté.

« Est-ce que ça prend un investissement de l’État [pour aider Groupe Capitales Médias] ? Si l’État considère que c’est important d’occuper son territoire, je pense que oui », a ensuite déclaré le député péquiste Harold Lebel.