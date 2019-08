Des correspondances diplomatiques inusitées de Trump à Trudeau

La première note manuscrite, qui remonte à mai 2017, était à ce point inusitée que l'ambassadeur du Canada aux États-Unis avait ressenti le besoin d'en vérifier l'authenticité auprès de la Maison-Blanche, selon ce qu'a rapporté dimanche soir la publication américaine Axios.

C'est que Donald Trump avait déchiré la page frontispice d'une édition du magazine Bloomberg Businessweek où une photo de Justin Trudeau était accompagnée du titre «L'Anti-Trump», et écrit au Sharpie argenté un message s'apparentant à : «Vous avez l'air bien! J'espère que c'est faux!» [ «Looking good! Hope it's not true!» ]