Le PLQ doit être plus nationaliste, dit Barrette

« Je reconnais entièrement, formellement, que de ce côté-là, on n'a pas été en diapason avec la population québécoise d'une part, et nous ne nous sommes pas exprimés avec assez d'affirmations sur ce plan-là. C'est très clair », a affirmé M. Barrette à son arrivée au congrès de la Commission jeunesse du PLQ samedi, à Québec.

« Une chose est certaine, a ajouté l'ex-ministre, le fait francophone du Québec n'est pas quelque chose à côté de laquelle on peut passer [...]. On ne peut pas diluer ça dans une position comme cela a été fait à date. »

Il a fait cette sortie alors que les jeunes libéraux proposent que le parti s'engage à adopter une loi sur l'interculturalisme - par opposition au multiculturalisme canadien. C'était l'une des recommandations de la commission Bouchard-Taylor, qui rappelait que l'interculturalisme est le modèle appliqué au Québec depuis des années pour gérer les rapports entre les communautés sans toutefois que ce soit inscrit explicitement dans un texte officiel.

Plus tôt cette semaine, le président de la Commission des communautés culturelles du PLQ, Mohammed Barhone, s'est prononcé contre la proposition de l'aile jeunesse. « L'interculturalisme est foncièrement inégal, il est le rejet du vivre-ensemble, car créant une hiérarchie entre Québécois ; surtout, depuis Robert Bourassa, on le voit, l'interculturalisme est un échec », a-t-il écrit sur la page Facebook de son organisation. « Seul le multiculturalisme, garant de l'égalité entre toutes les communautés et entre tous les Québécois, est la voie vers une société francophone, plurielle et harmonieuse en Amérique du Nord. »

Gaétan Barrette s'est dit « en total désaccord avec la position de M. Barhone ». « Le multiculturalisme, selon lequel la culture québécoise francophone en est une parmi tant d'autres, ce n'est pas une chose à laquelle j'adhérerai. Jamais », a-t-il affirmé.

De son côté, le chef intérimaire Pierre Arcand a signalé que M. Barhone, membre du conseil de direction du PLQ, « n'a pas exprimé ce que le parti pense actuellement au niveau de l'interculturalisme ». Il s'est abstenu de le blâmer, disant avoir la volonté de laisser les membres du parti exprimer leur point de vue. Le président de l'aile jeunesse, Stéphane Stril, soutient que des membres de la Commission des communautés culturelles appuient sa position et que M. Barhone s'est exprimé à titre personnel.

Le parti se dirige manifestement dans un virage nationaliste. Pour Pierre Arcand, le PLQ « doit montrer aux Québécois francophones son intérêt encore plus élevé sur les questions de la langue » et de la culture. « Ça nous apparaît des choses qu'on a fait déjà, mais on doit réinsister encore sur ces éléments », a-t-il dit. « Notre but est de vraiment montrer qu'on est vraiment très Québécois au sens le plus large du terme. »

Pour l'aspirante chef Dominique Anglade, la proposition des jeunes libéraux est « très intéressante ». Mais elle ne se positionne pas formellement en faveur de l'adoption d'une loi sur l'interculturalisme.

L'interculturalisme, « ça a vraiment été au coeur du positionnement du Parti libéral. Et je pense qu'il y aurait matière à l'affirmer bien davantage que par le passé », a-t-elle soutenu.

« On est une société distincte au Québec, on est différent du reste des provinces, cet élément a toujours existé. Comment est-ce qu'on l'affirme de manière plus claire ? C'est la discussion à laquelle nous convient les jeunes. »

Le rapport Bouchard-Taylor souligne que, « selon les descriptions qu'on trouve dans la documentation scientifique, l'interculturalisme s'efforce de concilier la diversité ethnoculturelle avec la continuité du noyau francophone et la préservation du lien social. Il assure ainsi une sécurité aux Québécois d'origine canadienne-française comme aux minorités ethnoculturelles, tout en protégeant les droits de tous suivant la tradition libérale. En instituant le français comme langue publique commune, il établit un cadre de communication et d'échanges pour la société. Enfin, il a la vertu d'être flexible, ouvert à la négociation, aux adaptations et aux innovations. »

« Au Canada anglais, peut-on également lire, on se préoccupe moins de la continuité ou de la préservation d'une vieille culture fondatrice, mais bien davantage de l'unité ou de la cohésion nationale ». « Le multiculturalisme canadien, dans la mesure où il met l'accent sur la diversité aux dépens de la continuité, n'est pas bien adapté à la réalité québécoise », ajoute-t-il.