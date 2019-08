Éthique: une sortie de Rizqy crée des remous au PLQ

Dans une lettre ouverte envoyée aux médias, la députée de Saint-Laurent propose la création d'une « direction de l'éthique et de la conformité » au sein du parti.

Cette nouvelle structure serait « une ressource pour tout militant ou tout employé [...] qui aurait des doutes sur certaines pratiques, notamment sur le respect de la Loi électorale, le respect de la loi sur le lobbyisme, des questions ou une plainte pour harcèlement sexuel, la protection des données et respects à la vie privée, sexisme, racisme, dépendances, etc. », écrit Mme Rizqy.

« Nous devons nous livrer à un examen de conscience en acceptant d'abord et avant tout de reconnaître que notre parti a vieilli et que les façons de faire doivent changer, ajoute-t-elle. Nous savons que les façons de faire ne répondent plus aux aspirations de nos militants et, comme la nature humaine tend toujours à retourner aux vieilles habitudes, il faut doter le PLQ d'un rempart. »

Ces propos ont choqué à l'interne. Joints par La Presse, des députés ont fait savoir leur mécontentement. « Elle parle comme si on n'avait rien fait, mais ce n'est pas vrai ! On a tiré des leçons, et un travail a été fait » avec la création d'un code d'éthique en 2013, soutient l'un d'eux. On rappelle également que le parti a pris des mesures pour lutter contre le harcèlement et traiter les plaintes.

Malaise

Dès la matinée hier, le parti a envoyé des lignes de presse à tous les députés pour rappeler les différents gestes posés au cours des dernières années en matière d'éthique. Cette initiative a été remarquée et témoigne du malaise : on ne s'attend pas à ce que la formation produise des « lignes » chaque fois qu'un candidat soumet une proposition.

Dans une lettre envoyée à La Presse, la directrice générale Véronyque Tremblay soutient que, « depuis 2013, le Parti libéral du Québec a fait beaucoup en matière d'éthique ». « Nous sommes d'ailleurs le seul parti à l'Assemblée nationale à s'être doté d'un code d'éthique et de déontologie », affirme-t-elle. Elle ajoute qu'une enquête de sécurité d'une firme externe est réalisée sur tout candidat.