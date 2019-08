Publicités sur Facebook: les partis abattent leurs cartes

L'Ontario est aussi la province la plus peuplée au Canada. Il compte, de loin, le plus grand nombre de sièges à la Chambre des communes, soit 121 sur 338.

Au Parti conservateur, on indique que « toutes les publicités » actuelles et celles précédemment véhiculées sont bel et bien dans la bibliothèque de Facebook, nous invitant cependant à « rester à l'écoute » pour les messages à venir.

Le concept est toujours le même : on aperçoit Andrew Scheer sur un fond flou bleu-vert parlant devant un micro. Que ce soit pour un « Canada plus abordable », une « réduction des impôts » ou « un système d'immigration équitable », l'image demeure, mais le slogan change.

On aperçoit Justin Trudeau admirant la faune ou tapant dans la main d'un enfant. Une autre, tout en rouge - l'une des rares où le chef libéral n'apparaît pas - affiche un message clair : « Faire payer les pollueurs et retourner l'argent aux familles. » Une autre met en valeur le plan libéral bannissant l'utilisation de plastiques à usage unique.

Fait à noter, le syndicat Unifor et Canada Proud (qui milite ouvertement pour déloger Justin Trudeau), tous deux enregistrés comme des « tiers » auprès d'Élections Canada, ont dépensé plus que les formations fédérales pour faire passer leur message partisan jusqu'à présent. Unifor arrive d'ailleurs en tête de classement, toutes organisations confondues, avec près de 90 000 $ déboursés.

Il est donc possible de savoir combien dépensent les formations politiques sur Facebook, quels sont leurs messages et qui les voit. Les groupes désignés comme les « tiers » dans le jargon électoral, qui publient de la publicité partisane ou portant sur des « enjeux sociaux » à la veille d'élections, figurent aussi dans la bibliothèque.

Ottawa a serré la vis aux plateformes en ligne et les oblige maintenant à la tenue d'un registre des publicités numériques pendant la période préélectorale et électorale.

« M. Ford a eu un très mauvais début de mandat, il a fait beaucoup d'erreurs sur le plan budgétaire et il a rétropédalé à propos de certaines stratégies en matière de santé, alors oui, c'est de bonne guerre, et je crois aussi que d'autres partis politiques vont avoir la même stratégie à propos des conservateurs. »

Cela ne l'étonne pas non plus que les libéraux utilisent le nom de l'ancien premier ministre conservateur Stephen Harper dans ses publications, pour « associer » M. Scheer « à la droite et aux valeurs plus traditionnelles ». M me Simard ne serait pas surprise non plus que des publicités prenant pour cible le premier ministre albertain Jason Kenney apparaissent bientôt.

« Durant la campagne de 2015 et depuis, le Parti libéral a mis un accent particulier sur ses campagnes publicitaires numériques, créatives et attrayantes, y compris sur Facebook. »

Ce genre d'offensive « a connu du succès », notamment lors de l'élection partielle d'Outremont en mars, qui a mené à la victoire de la candidate libérale, Rachel Bendayan, dit-il.

Intensification en vue

Du côté des conservateurs, on explique que le parti continuera d'utiliser Facebook « comme [il l'a toujours] fait » pour « dialoguer avec les électeurs et faire passer [son] message ».

Évidemment, il s'agit d'une photo dans le temps, alors que les campagnes publicitaires s'intensifieront au cours des prochaines semaines, ont fait valoir les formations politiques consultées par La Presse.

Le Bloc québécois et les néo-démocrates promettent également de bonifier leurs placements publicitaires sur Facebook.

« Nous planifions opérer une solide campagne de publicités numériques tout au long de la prochaine campagne électorale », a indiqué le NPD par courriel. « La publicité dans les médias sociaux, et tout particulièrement sur Facebook, est un incontournable dans la stratégie média de la campagne à venir », a de son côté déclaré le Bloc québécois.

- Avec Thomas de Lorimier, La Presse

Une experte se prononce

La conférencière et consultante en communications numériques et réseaux sociaux, Nellie Brière, a bien accepté, à la demande de La Presse, de survoler le contenu de la nouvelle bibliothèque publicitaire de Facebook. Voici quelques-unes de ses observations.

« Je remarque que les libéraux font un ciblage plus serré. Les deux partis sont en mode récolte de dons. C'est un bon moment pour tester les groupes sociaux démographiques qui sont déjà acquis. »

« J'observe aussi que les libéraux cherchent davantage à tester leurs auditoires, puisque les mêmes publicités n'ont comme variable que le ciblage. Donc, on évalue qui, selon différents ciblages (âge, sexe, intérêt, lieux de résidence, etc.), répond plus ou moins aux mêmes ensembles de publicités.

« Autre remarque : le NPD, le Bloc et le Parti vert ne semblent pas tellement maîtriser l'aspect publicité sur les réseaux sociaux de la campagne, actuellement.

« Les médias sociaux sont de bons outils pour rejoindre les Canadiens, peu importent leurs allégeances alors que près de 70 % des Québécois sont actifs sur Facebook.

« La publicité est plus qu'essentielle sur les réseaux, surtout ces dernières années. Il faut savoir que la visibilité des pages qui ne font pas de publicité s'est énormément amenuisée et qu'il est donc impératif de maîtriser l'aspect marketing de la plateforme si on veut y avoir une présence qui a de l'impact. »

Dépenses publicitaires en 2015

Il est difficile de savoir précisément combien les formations politiques dépensent sur les réseaux sociaux, puisqu'Élections Canada ne leur demande pas de ventiler leurs dépenses sous cette rubrique. Les partis politiques fédéraux doivent détailler leurs dépenses publicitaires dans deux catégories : télé/radio et autres. En 2015, le Parti libéral du Canada a dépensé 18,9 millions à la télé et à la radio et 8,8 millions par d'« autres » voies. Pour le Parti conservateur, les dépenses à la télé et à la radio ont atteint 17,2 millions et 1,96 million sous d'autres formes. Il n'a pas été possible de savoir dans quelle proportion les partis fédéraux prévoyaient investir dans la publicité sur les médias sociaux en 2019.

À propos des tiers...

Les groupes dits « tiers » s'en sont donné à coeur joie avant que ne commence la période préélectorale, le 30 juin dernier, en multipliant les publicités négatives dépeignant Justin Trudeau ou Andrew Scheer. Les offensives des groupes Shaping Canada's Future (proconservateur) et Engage Canada (prolibéral) ont marqué les esprits en s'offrant, rien de moins, de la publicité lors de la finale de la NBA. Ces deux groupes sont plutôt silencieux depuis, puisqu'ils doivent désormais s'enregistrer auprès d'Élections Canada et ouvrir leurs livres s'ils veulent poursuivre leur combat. Grâce à la bibliothèque publicitaire de Facebook, il est néanmoins possible de savoir qu'en juin - avant le 30 -, Shaping Canada's Future avait dépensé 188 223 $ sur le réseau social, tandis qu'Engage Canada avait déboursé 72 552 $.

Bibliothèque virtuelle 101

La nouvelle bibliothèque de Facebook regroupe les publicités de nature politique qui s'adressent aux Canadiens, mais aussi celles « touchant des enjeux de société », c'est-à-dire des publicités qui n'appuient pas explicitement un candidat ou un parti politique, mais qui mettent de l'avant des questions hautement politisées, explique le réseau social. Ces publicités archivées pourront être consultées pendant sept ans, dans le monde entier, par toute personne, qu'elle ait ou non un compte Facebook. Les annonceurs qui souhaitent diffuser au Canada ce genre de publicité doivent d'abord passer par un processus d'autorisation des publicités et respecter les lois applicables.