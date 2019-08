Sur la route des élections: «Les Albertains veulent se séparer de Trudeau»

Les coups de fil entre les gens d'affaires influents de Grande Prairie, de Calgary, d'Edmonton, de Red Deer et de Medecine Hat se multiplient. Certains sont prêts à investir des sommes impressionnantes pour soutenir cette cause.

L'entreprise qu'il a fondée a été achetée il y a quatre ans par une société américaine, Air Drilling Associates. Son entreprise, qui n'effectue plus aucun forage en Alberta, est devenue une filiale de la société américaine. Celle-ci a des activités aux États-Unis, au Mexique, en Russie, en Algérie, en Indonésie et aux Philippines, entre autres.

Ayant travaillé toute sa vie dans le secteur de l'énergie, M. Tiedemann estime que le gouvernement Trudeau a considérablement aggravé la crise actuelle en tuant le projet de construction de l'oléoduc Northern Gateway en novembre 2016, en tardant à lancer les travaux de prolongement du pipeline Trans Mountain et en adoptant une loi qui resserre les critères d'évaluation environnementale des grands projets énergiques (C-69) et une seconde qui interdit le passage de navires pétroliers dans une partie de la côte de la Colombie-Britannique (C-48).

Située à 465 km au nord-ouest d'Edmonton, Grande Prairie réussit à tirer son épingle du jeu mieux que d'autres régions de la province. Son économie est plus diversifiée que Fort McMurray, par exemple. L'agriculture et la forêt sont deux industries importantes. Mais l'exploitation du gaz et du pétrole conventionnel demeure un ingrédient indispensable à la bonne santé de l'économie.

- John Neudorf, président de NTL Group of Companies, entreprise qui installe des oléoducs en Alberta et en Saskatchewan

« On est en train de nous pousser vers la porte de sortie. Nous ne pouvons pas survivre à quatre autres années de plus en ayant Trudeau au pouvoir. »

Divorce et mariage

Attablé au bar de l'hôtel Pomeroy en compagnie d'une poignée d'amis, M. Diederich énumère en rafale les avantages d'un divorce avec le Canada et d'un éventuel mariage de sa province avec les États-Unis : la fin des barrières commerciales avec le voisin américain, une valeur marchande pour le pétrole albertain, l'utilisation du dollar américain, une réduction du fardeau fiscal des particuliers et des entreprises et la fin des paiements de transfert aux autres provinces, en particulier le Québec. « Les investissements étrangers seraient aussi de retour. On serait gagnants sur toute la ligne », affirme-t-il alors que ses amis ruminent ses propos en dégustant une assiette de nachos et des ailes de poulet.

Selon le président de la Grande Prairie Petroleum Association, Rob Petrone, la crise qui frappe l'Alberta est sans précédent. Près de 50 milliards de dollars d'investissements étrangers ont été annulés dans la province au cours des quatre dernières années - sommes qui ont été investies en bonne partie aux États-Unis.

Le Programme énergétique national, adopté par le gouvernement libéral de Pierre Trudeau dans les années 80, avait causé des années de misère à la province. Mais d'autres facteurs, comme les taux d'intérêt élevés et la crise pétrolière mondiale, avaient contribué à la crise. « Je ne vois pas le bout du tunnel », dit-il en prenant un café au restaurant Jeffrey's.