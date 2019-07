Guide alimentaire : Scheer répond aux critiques

De passage mardi à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, au sud de Montréal, M. Scheer a réitéré son engagement de réviser le nouveau guide parce qu'il ne tient pas compte des recherches menées par l'industrie alimentaire du pays.

Le nouveau guide a fait table rase sur les groupes alimentaires et les portions, pour se concentrer sur des directives plus générales, notamment sur la consommation accrue de protéines végétales et d'eau.

La semaine dernière, le chef conservateur a suscité l'ire des libéraux en disant à des agriculteurs de Saskatoon que le nouveau guide était imparfait et qu'il devrait être révisé.

Les libéraux affirment que le guide a été reçu très positivement au pays, y compris par des experts en nutrition. Ils estiment que M. Scheer s'incline devant des intérêts particuliers et déclare la guerre aux recherches de Santé Canada.

Des organisations telles que Les diététistes du Canada et la Fondation canadienne de la santé digestive appuient ces changements. Mais Andrew Scheer rappelle que certains diététiciens et nutritionnistes ont critiqué le guide parce qu'il n'insisterait pas assez sur l'apport en fer et en calcium.