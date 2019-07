Sur la route des élections: des livres, des chèvres et de l'anxiété

« Les gens viennent par dizaines de milliers ici durant l'été. Je présume qu'ils sont attirés par les chèvres qui broutent sur le toit de l'édifice du marché. C'est une idée stupide, mais ça attire le monde », explique-t-il en faisant allusion aux Goats on the Roof, attraction touristique unique en son genre en Colombie-Britannique, située à deux minutes de marche de sa librairie.

Il raconte fièrement, par exemple, que l'acteur, réalisateur et producteur américain Steven Seagal y a déjà fait un arrêt pour bouquiner, alors qu'il parcourait la route boisée qui mène à Tofino, où les plages de sable accessibles à longueur d'année sont considérées comme un véritable paradis pour les surfeurs et les amoureux de la nature.

Plus sérieusement, si le premier ministre lui rendait visite, Sean Wallington lui parlerait de la hausse du coût de la vie et des tracas administratifs que l'on impose aux petites entreprises.

« S'il venait, je lui dirais d'acheter la biographie de Donald Trump et de la lire », lance-t-il à la blague, faisant ainsi un clin d'oeil aux relations difficiles entre Justin Trudeau et le très imprévisible président des États-Unis.

Sean Wallington vend des livres qu'il déniche un peu partout depuis plus de 40 ans. Et même si Justin Trudeau a l'habitude de prendre des vacances en famille à Tofino chaque année, ce dernier n'a jamais mis les pieds dans son établissement, qui tient d'ailleurs un exemplaire d'occasion de la biographie du premier ministre, publiée en 2015, à quelques mois de sa spectaculaire victoire électorale. Le prix de vente est de 16,50 $.

La Colombie-Britannique impose une taxe sur le carbone depuis environ une décennie. Le prix d'un litre d'essence frise 1,50 $ le litre à plusieurs endroits. Mais ce qui inquiète le plus les gens dans cette province, ce sont les coûts exorbitants des logements. Vancouver demeure en tête du palmarès des villes canadiennes où le prix moyen des maisons est le plus élevé, soit 1,4 million pour une maison unifamiliale et un peu plus d'un million pour un condo. Ces prix rendent l'accès à la propriété quasi impossible pour beaucoup de gens. Ils ont aussi des conséquences sociales énormes : le nombre de sans-abri est en constante hausse non seulement à Vancouver, mais aussi à Victoria, où le temps est encore plus clément l'hiver.

« Comme tout le monde ici, je suis très inquiet de voir que les prix augmentent constamment et que les salaires ne suivent pas, affirme Ralph James, qui travaille pour la firme GardaWorld depuis 30 ans dans la région de Port Alberni. Je ne suis pas inquiet pour moi. J'ai un bon emploi, et j'aurai une pension. Mais je suis inquiet pour ma fille et mes petits-enfants. Si cela continue, nous allons devoir commencer à renoncer à certaines choses comme le câble pour la télévision. Aujourd'hui, avoir un téléphone cellulaire est devenu un luxe. Cela me fait peur. Je suis vraiment inquiet pour l'avenir des jeunes générations. »

Inquiétudes et préoccupations

L'anxiété qu'éprouvent les Canadiens quant à leur avenir ne laisse pas la classe politique indifférente à Ottawa. Depuis quelques mois, le ministre des Finances, Bill Morneau, et le premier ministre Justin Trudeau lui-même font état de ce sentiment dans leurs discours, tout comme le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, et le chef du NPD, Jagmeet Singh. Ce sentiment est largement répandu chez les Canadiens, selon un récent sondage mené pour le compte du quotidien Toronto Star.

Venu profiter du décor enchanteur du terrain de camping Living Forest Oceanside, à Nanaimo, pendant quelques jours, M. James se dit aussi inquiet des conséquences des changements climatiques.