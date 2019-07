Un sénateur a-t-il éventé l'emplacement d'armes nucléaires américaines?

«Ces bombes sont entreposées dans six bases - Kleine Brogel en Belgique, Büchel en Allemagne, Aviano et Ghedi-Torre en Italie, Volkel aux Pays-Bas et Incirlik en Turquie», selon ce qu'a publié le quotidien belge De Morgen, et relayé par le Washington Post.

Ce passage a été retiré, d'après ce que rapportent les médias européens.

La mouture du rapport datée du 11 juillet, qui est toujours disponible en ligne sur le site web de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, évoque tout au plus les types d'avions capables de transporter ces armes nucléaires.

«Dans le contexte de l'OTAN, selon certaines sources ouvertes, les États-Unis déploient quelque 150 armes nucléaires, notamment des bombes à gravité de type B61, en Europe pour une utilisation sur des avions à capacité duale [...]», peut-on y lire.

Mais les mêmes pays évoqués par les médias européens sont cités dans la phrase suivante : «Les alliés européens fréquemment cités comme exploitant ce type d'avions sont la Belgique, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la Turquie».

Un représentant de l'OTAN a réagi en affirmant au Washington Post, sous le couvert de l'anonymat, qu'il ne s'agissait pas d'un document officiel de l'alliance formée en 1949 et basée à Bruxelles.

Du côté des Pays-Bas, le média DutchNews écrit que «l'un des secrets militaires les moins bien gardés, que les armes nucléaires des États-Unis sont entreposées à la base aérienne de Volkel, a été confirmée dans l'ébauche d'un rapport».

Le bureau de Joseph Day n'avait pas donné suite à la demande d'entrevue de La Presse au moment de publier ces lignes.