La difficile conciliation travail-famille des députées à Ottawa

Elle avait passé la dernière campagne électorale, en 2015, à tenter de jongler avec sa réélection et sa petite Mila, qui n'avait qu'un an à l'époque. Elle se réveillait la nuit plusieurs fois pour l'allaiter et la faisait garder le jour pendant qu'elle allait faire du porte-à-porte et serrer des mains.

« Je voulais tellement être présente et être disponible pour les gens que j'avais fait garder la petite pendant toute la campagne au complet. Au point où, quand la campagne était finie, quand on allait chez mes parents, elle faisait une crise parce qu'elle pensait qu'elle allait se faire garder encore », se souvient-elle.

Encore aujourd'hui, la maman ressent de la culpabilité quand elle se rappelle de l'angoisse vécue par sa petite. Si c'était à refaire, elle se dit qu'elle aurait transporté sa petite en porte-bébé, qu'elle aurait dû passer plus de temps à faire campagne avec elle.

Son retour au Parlement avec une jeune enfant n'a pas été tellement plus facile, même si elle habite à « juste » deux heures de route d'Ottawa.

« En 2016, je trouvais que la politique était plate. Il n'y avait rien qui me tentait. Si j'avais pu me faire remplacer et qu'il n'y avait eu aucune conséquence pour mon comté, j'aurais tout laissé ça à quelqu'un d'autre. J'avais le goût de rien. C'est après coup que je me suis rendu compte que ce n'était pas moi. »

Souffrait-elle d'épuisement professionnel ? D'une dépression ? Difficile à savoir, mais sa détresse était visible.

« J'ai perdu mes cheveux. À un moment donné, je saignais du nez, jusqu'à ce qu'une députée me dise : "coudonc, fais-tu de la coke ?" J'ai dit : "ben non, pourquoi ?" "ben, tu saignes du nez." »

Pourtant, elle dit qu'elle adore son travail de députée de terrain, entendre les préoccupations de ses concitoyens. « Ça fait partie de ce que j'aime le plus au monde, parler aux gens. Mais à un moment donné, tu te dis : "je ne dors plus". Et tu ne le vois pas tout de suite, mais les autres le voient. »

Elle estime avoir eu de la chance d'avoir un conjoint qui a décidé d'être père au foyer, mais elle se sentait mal. Mal d'être là « à moitié » pour sa fille et de ne pas être capable d'être aussi présente qu'avant pour les quelque 30 municipalités et 400 organismes communautaires de sa circonscription.

« Ça prend du temps avant de te rendre compte que tu es au bout du rouleau, que ton rythme de vie n'est pas sain, que tu ne prends pas soin ni de ta santé, ni de celle de ta famille. Quand ça frappe, il n'est pas trop tard, mais il est un peu tard », admet-elle aujourd'hui.

La Chambre des communes s'est adaptée pour améliorer la conciliation travail-famille dans la dernière législature, mais il reste encore du travail à faire pour que la vie de politicienne soit compatible avec la vie de famille.

La collègue de Mme Quach, Christine Moore, a donné naissance en pleine campagne électorale, en 2015, et n'a pas hésité à traîner sa petite Daphnée partout où elle allait aussitôt revenue à la Chambre des communes.