Harper, sauveur des négociations du Brexit?

L'expert ne peut s'empêcher cependant de faire le parallèle entre la situation britannique et celle du Canada. L'accord que le Royaume-Uni tente de négocier avec l'Union européenne rappelle le concept de souveraineté-association mis de l'avant par René Lévesque et les souverainistes du Québec. Un renversement de situation pour Stephen Harper, qui a toujours prôné l'unité canadienne.

« Un dur à cuire »

Le rôle potentiel de l'ancien premier ministre canadien dans l'épineux processus du Brexit a été révélé dans le Sunday Times du 30 juin. En entrevue avec le journal londonien, Jeremy Hunt, l'un des deux aspirants à la direction du Parti conservateur britannique, a affirmé qu'il avait réussi à recruter Stephen Harper pour l'aider à remettre sur les rails les négociations avec les 27 autres membres de l'Union européenne afin d'obtenir une sortie honorable pour le Royaume-Uni. « Pour sortir de l'impasse avec l'Union européenne, nous avons besoin d'un politicien dur à cuire et expérimenté, et non pas de rhétorique vide de sens », a dit M. Hunt au journal londonien.

À la suite de la publication de l'article, Stephen Harper a écrit sur Twitter qu'il était prêt à aider le prochain leader conservateur britannique sur les questions de commerce, mais qu'il désirait rester neutre dans la course à la direction. « Il y a beaucoup à apprendre de l'expérience canadienne », a écrit le politicien canadien.

Pierre Marc Johnson, ancien premier ministre du Québec qui a représenté le Québec lors des négociations de libre-échange avec l'Europe, croit que le passé politique de Stephen Harper, qui a été aux commandes du gouvernement fédéral de 2006 à 2015, lui serait particulièrement utile dans les négociations du Brexit.

« Habituellement, dans une négociation de libre-échange, les négociations sont très techniques et à la fin, les dossiers plus politiques atterrissent sur le bureau du premier ministre. Dans le Brexit, par contre, 80 % du contenu des négociations est politique. Et il faut aussi se demander comment l'opinion publique en Grande-Bretagne et dans le reste de l'Union européenne va recevoir le contenu d'une entente », dit l'ancien politicien péquiste.

Selon M. Johnson, le fait que Stephen Harper ait connu plusieurs leaders européens au cours de sa carrière politique serait aussi un atout.

Loin de la table de négociations

Mel Cappe, ancien ambassadeur du Canada au Royaume-Uni et professeur à l'école Munk d'affaires internationales de l'Université de Toronto, est beaucoup plus sceptique quant à l'apport potentiel du premier ministre du Canada. « Lorsqu'il était premier ministre, il était peut-être favorable aux négociations, mais Stephen Harper n'a jamais lui-même négocié une entente. Ç'a été fait par des fonctionnaires », dit M. Cappe.