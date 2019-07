Marie-Claude Bibeau: « J'ai l'impression d'avoir brisé un plafond de verre »

« C'est un secteur qui est dominé par les hommes. C'est le cas au niveau du leadership ou des représentants officiels. Mais notre secteur agricole est en grande partie fait de fermes familiales. Donc les femmes ont toujours été très, très actives, mais beaucoup moins présentes au sein des différents conseils d'administration ou des différentes associations. Mais on sent que ça change, que ça bouge », a analysé la ministre.

Cette industrie continue d'être majoritairement l'affaire des hommes. Mais les femmes prennent de plus en plus leur place. La preuve ? La Fédération canadienne de l'agriculture est dirigée depuis quatre mois par une femme, Mary Robinson - une première en 84 ans. Patti Miller est à la tête de la Commission canadienne des grains. Au Québec, Julie Bissonnette est présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec.

« Cela me fait toujours un peu drôle parce que je n'ai jamais eu l'impression d'avoir eu à me battre plus qu'un autre pour avoir ma place. Mais je fais le constat. [...] Maintenant que je suis dans cette chaise-là, j'ai un rôle », a-t-elle ajouté dans la foulée.

M me Bibeau est en outre la première élue du Québec depuis plus de 120 ans à prendre les commandes de ce ministère, qui a souvent été confié à un député des provinces de l'Ouest, où l'agriculture est une industrie importante, ou encore à un représentant des provinces atlantiques, comme c'était le cas depuis que les libéraux ont pris le pouvoir en 2015.

Elle n'a pas non plus le sentiment d'avoir eu à le faire depuis qu'elle occupe ses nouvelles fonctions de ministre de l'Agriculture au sein du gouvernement de Justin Trudeau. Mais elle convient qu'elle a fait éclater « un plafond de verre » en devenant la toute première femme à diriger ce ministère dans l'histoire du pays, le 1 er mars dernier.

« Les femmes sont de plus en plus propriétaires. Avant, elles étaient les femmes de quelqu'un. Mais ce n'est plus la femme de quelqu'un, c'est la partenaire de quelqu'un. Et la fille aussi peut reprendre la ferme. C'est plus commun aujourd'hui. »

« J'étais déjà très impliquée dans ce dossier. Donc c'était connu autour de la table du Conseil des ministres que j'avais de l'intérêt pour le secteur agricole et que je me faisais la voix des régions de façon générale. Donc j'étais déjà teintée, je pense, aux yeux du premier ministre comme ayant de l'intérêt pour le secteur agricole », a-t-elle indiqué.

A-t-elle été surprise quand le premier ministre Justin Trudeau lui a annoncé au printemps qu'elle était mutée du ministère du Développement international au ministère de l'Agriculture ? Oui et non, a-t-elle répondu, parce qu'elle a souvent pris la parole durant les réunions du cabinet dans le dossier de la gestion de l'offre.

« Je pense qu'entre eux, avant que j'arrive à la première rencontre, [les représentants du monde agricole] ont eu de petites conversations de gars ! Il y en a quelques-unes qui m'ont été rapportées. [...] Ça arrive. Mais personne n'ose me le dire directement. Et cela me laisse franchement indifférente. »

Mme Bibeau a indiqué avoir eu vent d'une conversation entre des producteurs avant une rencontre grâce à une collègue. « C'est qui, cette fille-là ? On ne la connaît pas. Elle ne fait pas partie de notre gang. Que fait-elle ici ? » Un producteur aurait alors dit : « Moi, je connais son mari. C'est un bon gars. Ça doit être une bonne fille. »

Un député de l'opposition aurait lancé une autre remarque désobligeante en son absence durant une réunion d'un comité des Communes. « La ministre ne sait même pas quand la saison des semences débute », aurait dit ce député.

Depuis sa nomination, il y a quatre mois, Mme Bibeau en a plein les bras en raison des mesures de rétorsion prises par la Chine contre les exportations canadiennes de canola et de porc.

« J'ai été nommée le vendredi 1er mars et le mardi suivant, on avait la suspension des permis d'exportation en Chine pour le canola. Ça brassait vite. La deuxième semaine, on est partis dans l'Ouest canadien pour rencontrer les agriculteurs. Il y avait déjà une crise sur mon bureau trois jours après ma nomination. Autant j'avais une crédibilité auprès des producteurs laitiers du Québec, autant j'étais une parfaite inconnue pour les fermiers de l'Ouest. Alors rapidement, nous sommes allés les rencontrer sur le terrain. Il fallait les rassurer pour leur démontrer que je comprends bien leur situation. »

Mme Bibeau sera de nouveau sur le terrain cette semaine. Elle compte prendre part au Stampede de Calgary - un événement incontournable pour quiconque travaille en politique. Elle a déjà ses bottes et son chapeau de cowboy. « Mais je dois m'acheter une ceinture avec une grosse boucle avant d'y aller », a-t-elle lancé, sourire en coin.

Les femmes en agriculture

Au Canada, de plus en plus de femmes pratiquent l'agriculture, mais elles sont encore sous-représentées dans le secteur. De 1996 à 2016, la proportion d'exploitantes agricoles est passée de 25,3 % à 28,7 %. On dénombre donc 77 830 femmes sur un total de 272 000 agriculteurs (près du tiers). Au Québec, la proportion est semblable, soit environ 26 %. Les agricultrices sont plus nombreuses parmi les 35 à 54 ans. En moyenne, les exploitations agricoles à majorité féminine ont une valeur nette et des revenus moindres que celles qui sont dirigées principalement par des hommes.