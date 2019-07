Légalisation du dépôt de sûreté : le gouvernement étudie l'idée

La pratique de demander un mois de loyer d'avance en cas de pépin est répandue au Québec, mais elle y est illégale. La plus grosse association de propriétaires demande justement au gouvernement de l'autoriser.

« C'est un enjeu que nous étudions », a indiqué par écrit l'attachée de presse de la ministre Andrée Laforest, Bénédicte Trottier-Lavoie.

« Ceci étant, avant de dire si nous allons aller ou non dans cette direction, nous souhaitons en discuter avec les associations de propriétaires et de locataires afin d'obtenir l'avis de chacun, a-t-elle continué. Nous voulons également examiner de quelle façon cette mesure est appliquée ailleurs dans le monde. »

Les associations de locataires luttent pour le maintien de cette interdiction et pour que les pouvoirs publics la fassent respecter.

Mais la CORPIQ (Corporation des propriétaires immobiliers du Québec) est de l'avis contraire.

« En l'absence de toute protection et après avoir vécu des mauvaises expériences, de plus en plus de propriétaires sont réticents à louer, a expliqué le directeur Affaires publiques de la CORPIQ, Hans Brouillette, en lançant une pétition en faveur du dépôt de sûreté au printemps dernier. "Cela affecte certaines clientèles de locataires qui auraient accès à un meilleur choix de logements avec un dépôt de garantie. »