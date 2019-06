 Réunion sur la francophonie: la moitié des ministres absents, Joly parle d'un «succès» 

La réunion fédérale, provinciale et territoriale sur la francophonie canadienne a réuni moins de la moitié des ministres responsables du dossier, mais la ministre fédérale Mélanie Joly parle tout de même d'un « succès ».

Seuls les ministres du Yukon, de la Saskatchewan, des Territoires-du-Nord-Ouest, du Nunavut, du Québec et du Nouveau-Brunswick étaient présents. Les autres provinces ont toutes envoyé des représentants, à l'exception de l'Alberta.

L'Alberta a également refusé d'ajouter sa voix au communiqué final, qui enjoint toutes les provinces et tous les territoires à « réitérer leur engagement à augmenter les renseignements et services gouvernementaux en français » afin d'assurer l'épanouissement des communautés francophones minoritaires partout au Canada.

Mme Joly a déploré l'absence de l'Alberta lors de la conférence sur la francophonie canadienne et espère une « forte représentation » pour l'édition de l'an prochain, qui aura lieu à Québec les 18 et 19 juin.