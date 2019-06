Dangers des écrans: les jeunes caquistes pressent Québec d'agir

(QUÉBEC) Comme les jeunes sont plus exposés que jamais aux tablettes, téléphones portables et autres écrans, Québec doit prendre des mesures rapidement pour éviter une cascade de problèmes de santé publique. Cet avertissement ne vient pas de l'opposition ou d'un groupe de médecins, mais bien de la Commission Relève (CRCAQ) du parti de François Legault. Un signal d'alarme auquel compte répondre le gouvernement caquiste.

Le Parti libéral a l'habitude d'être bousculé par des idées audacieuses, voire controversées, de sa commission jeunesse. La tradition est moins établie à la Coalition avenir Québec (CAQ). Mais le président des jeunes caquistes, Kevin Paquette, ne cache pas son intention de brasser la cage.

« On souhaite amener des idées qui sortent un peu des sentiers battus, qui ne sont pas discutées en ce moment au gouvernement, explique-t-il en entrevue. On va le faire dans une optique de pousser le gouvernement à réfléchir plus loin, plus à long terme, sans nécessairement que ce soit des mesures qui nous amènent à gagner les élections dans quatre ans. »

La Commission Relève de la CAQ tiendra son cinquième congrès annuel en août, le premier depuis la victoire électorale. M. Paquette, 22 ans, souhaite profiter de l'événement pour attirer l'attention du gouvernement Legault sur des enjeux qui touchent ses membres.