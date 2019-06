Élections Canada renonce aux influenceurs

Katherine Levac, Maripier Morin, Nicolas Ouellet, Alex Nevsky et André De Grasse ne feront finalement pas partie d'une campagne nationale pour encourager les jeunes Canadiens à aller voter le 21 octobre.

Élections Canada a renoncé à son idée d'utiliser des « influenceurs » sur les médias sociaux pour persuader les jeunes Canadiens de s'inscrire sur les listes électorales.

Le directeur général des élections (DGE), Stéphane Perrault, a indiqué jeudi qu'une dernière sélection de 13 personnalités choisies pour la campagne - athlètes, « YouTubeurs » et autres vedettes de la télévision et des médias sociaux - avait révélé que certaines de leurs activités passées pourraient être considérées comme partisanes. Or, Élections Canada préfère protéger jalousement sa réputation de neutralité, a expliqué M. Perrault dans une entrevue.