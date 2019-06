Résidences pour aînés: la CAQ renforcera la réglementation

« Ce n'est pas un commerce, vous accueillez les personnes âgées qui peuvent devenir éventuellement plus vulnérables, vous avez une responsabilité morale », a lancé comme avertissement, mercredi, la ministre responsable des Aînés, Marguerite Blais, aux propriétaires de résidences pour personnes âgées.

La femme de 93 ans avait quitté son appartement de la Résidence Lux Gouverneur à Montréal, à 4 h 58, à cause du déclenchement d'une alarme, mais elle n'a jamais pu retourner à l'intérieur de l'édifice, parce que la porte s'est verrouillée. Elle est morte d'hypothermie, par moins 35 degrés, au bout de plusieurs heures. Sa longue agonie a été filmée par une caméra de surveillance, mais aucun employé ne semble l'avoir remarquée.

En mêlée de presse mercredi matin avant de se rendre à la séance du conseil des ministres, Mme Blais a fait savoir qu'elle avait parlé longuement à M. Duceppe qui avait « une peine incommensurable » la veille.

« C'est indescriptible de voir cette dame se battre pour sa vie jusqu'au bout, a commenté la ministre. C'est pas mal plus que décourageant, c'est d'une très grande tristesse. [...] Il y a beau avoir des caméras, mais il faut être capable de les regarder. »

Mme Blais a rencontré mercredi la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, et sa collège responsable de l'Habitation et de la Régie du bâtiment, Andrée Laforest.

Elle révisera la certification des résidences adoptée en 2018 pour resserrer la sécurité. Le résultat devrait être rendu public l'automne prochain.