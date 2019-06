Anglade convie les militants du PLQ à trois rassemblements

(Québec) Ce n'est pas le début de la course. Disons que c'est le début des hostilités. Candidate non annoncée à la succession de Philippe Couillard, Dominique Anglade a convoqué trois rassemblements de militants libéraux, des réunions pour discuter officiellement des défis qui se présentent au Parti libéral du Québec (PLQ).

D'ici là, vraisemblablement la semaine prochaine, l'ex-ministre de l'Économie devrait avoir levé le voile sur quelques-uns de ses appuis au sein du caucus libéral. Elle devait le faire au moment du récent conseil général du PLQ, à Drummondville, mais avait renversé la vapeur pour des raisons inconnues. On s'attend à ce qu'Hélène David s'annonce rapidement en faveur de Mme Anglade. Saul Polo et Frantz Benjamin feront de même.

Ce rassemblement du PLQ avait eu sa part d'imprévus ; Pierre Moreau avait fermé définitivement la porte à une candidature et, subitement, Sébastien Proulx avait soutenu avoir redémarré une réflexion sur sa candidature - un scénario mis de côté par la suite.

Certains libéraux rêvent d'une candidature de Denis Coderre, ex-maire de Montréal, mais ceux qui lui ont parlé récemment n'ont pas senti d'intérêt de son côté.

Mme Anglade convie les militants à trois « 6 à 8 », un premier à Trois-Rivières le 27 juin, suivi d'un autre à Montréal le lendemain. La réunion de Québec est prévue pour le 2 juillet.

L'autre candidate probable à la direction du PLQ, Marwah Rizqy, multiplie les rencontres avec les membres du parti. Deux députés ont indiqué qu'ils ne fermaient pas la porte à une candidature : Carlos Leitão, ex-ministre des Finances, et Gaétan Barrette, ex-titulaire de la Santé. Dans ces deux cas, les observateurs estiment bien peu probable qu'ils se lancent sur la piste.