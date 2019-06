Feu vert à Trans Mountain, nouveaux investissements dans les énergies vertes

Pour dorer la pilule, le gouvernement libéral promet d'investir tous les revenus liés à la réalisation de ce projet, ainsi que les profits liés à la privatisation éventuelle du pipeline, dans des projets permettant au Canada d'accélérer sa transition écologique.

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé lui-même cette décision mardi après-midi, après la fermeture des marchés financiers, et après que son cabinet eut statué sur le sort de ce projet qui soulève les passions non seulement en Alberta et en Colombie-Britannique pour des raisons différentes, mais également ailleurs au pays.

M. Trudeau était accompagné par cinq de ses ministres, soit la ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, le ministre des Finances, Bill Morneau, le ministre des Ressources naturelles, Amarjeet Sohi, le ministre des Transports, Marc Garneau et le ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Jonathan Wilkinson.

«Aujourd'hui, j'annonce que notre gouvernement ira de l'avant avec le projet d'agrandissement de l'oléoduc Trans Mountain. La décision vient tout juste d'être prise. L'entreprise planifie de commencer les travaux pendant la saison de construction. Mais nous avons aussi entendu les Canadiens qui nous ont dit qu'ils voulaient un avenir plus vert. C'est donc pourquoi nous avons décidé d'investir chaque dollar généré par ce projet dans la transition écologique du Canada», a déclaré M. Trudeau en conférence de presse.

Selon les calculs du premier ministre, Ottawa pourrait empocher des recettes fiscales additionnelles de 500 millions de dollars par année, une fois le projet terminé.

«On va investir cet argent ainsi que les profits générés par la vente de l'oléoduc dans des projets d'énergie renouvelable qui vont alimenter nos maisons, nos entreprises, et nos communautés pour des générations à venir», a ajouté M. Trudeau.

Alors que des Premières nations ont déjà brandi la menace de contester de nouveau l'agrandissement du pipeline devant les tribunaux, voire de faire dérailler le projet en organisant des manifestations, le premier ministre s'est aussi engagé à lancer une nouvelle ronde de consultations auprès des peuples autochtones afin de déterminer comment ils pourraient bénéficier directement du projet.