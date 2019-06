Altercation en Chambre : un caquiste présente ses excuses

L'altercation est survenue samedi, lors du débat ayant mené à l'adoption, sous le bâillon, du projet de loi sur l'immigration.

Au Salon bleu, le libéral Marc Tanguay a accusé le ministre de l'Immigration, Simon Jolin-Barrette, d'avoir manqué de jugement. « Alors qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler et de décider du sort de milliers de femmes, d'hommes et d'enfants sous la gouvernance du leader, ministre responsable du projet de loi, où est ce ministre ? Il est en train de faire du jogging sur les plaines d'Abraham, M. le Président. C'est scandaleux, c'est arrogant, on doit le dénoncer ! » a-t-il lancé.