Laïcité : aucun parti n'osera rouvrir la loi, prédit François Legault

Après un marathon de 19 heures qui a mené à l'adoption de la loi sur l'immigration à 4 h dimanche, les députés en entreprennent un autre sur le thème de la laïcité.

Le projet de loi 21 vise à interdire le port de signes religieux chez les enseignants et les directeurs des écoles publiques, tout comme chez d'autres agents de l'État en position d'autorité (policiers, gardiens de prison, avocats et juges). Tous les employés qui occupaient ces postes la veille du dépôt du projet de loi à la fin mars bénéficieraient d'un droit acquis (une mesure communément appelée « clause grand-père »).

Le projet de loi contient une clause dérogatoire qui a pour effet de le soustraire à l'application des chartes canadienne et québécoise des droits de la personne. « C'est pour éviter qu'il y ait trop de contestations » devant les tribunaux, a plaidé François Legault dimanche. « On a le droit de l'utiliser, car il y a des droits collectifs. Les Québécois ont le droit de dire au reste du Canada : voici comment, nous, on vit au Québec. »

La clause dérogatoire doit être renouvelée tous les cinq ans. Le débat reprendra donc lors de la prochaine campagne électorale. Selon le premier ministre, aucun parti ne remettra la loi en question. « Ma prédiction, c'est que les libéraux, le PQ, n'importe qui, et je ne pense pas qu'ils vont être au pouvoir d'ici cinq ans, ils ne changeraient pas cette loi-là », a-t-il soutenu.

La porte-parole du Parti libéral en matière de laïcité, Hélène David, a affirmé que si son parti est au pouvoir dans cinq ans, « il y a de fortes chances qu'on voudra l'abroger ».